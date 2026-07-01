Meksika, Dünya Kupası'nda son 16 turuna büyük bir inançla yükseldi. Ortak ev sahibi ülke, Mexico City'deki Estadio Azteca'da Ekvador'u 2-0 mağlup etti. Julián Quiñones ve Raúl Jiménez’in yıkıcı vuruşları, El Tri için farkı yarattı.Meksika, 1986 Dünya Kupası’nda Azteca’da Bulgaristan’a karşı aldığı 2-0’lık galibiyetten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası’nda eleme turunda galibiyet elde etti. Meksika, 6 Temmuz’da yine Azteca’da İngiltere veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sekizinci final maçını oynayacak.

Meksika, maçın başlangıcından itibaren üstün olan takımdı ve özellikle genç yetenek Gilberto Mora (17) ile tecrübeli Jiménez (35) sayesinde güzel ataklar üretti. Jiménez, Meksika’nın ilk büyük fırsatını değerlendiremedi. Fulham’ın forveti, sert bir kafa vuruşunu kale yanından dışarı attı.

Meksika açılış golünü aramaya devam etti ve Mora sayesinde bu gol neredeyse geliyordu. Mora’nın kavisli şutu, Hernán Galíndez’in kalesinin hemen önünden süzüldü. Tecrübeli kaleci (39), kısa bir süre sonra Ekvador’un aniden öne geçmeye çok yaklaştığını gördü, ancak John Yeboah’ın sert şutu direğe çarptı.

Hemen ardından maçın ilk golü nihayet geldi. Quiñones koşuya çıktı ve Roberto Alvarado tarafından tam zamanında derin pasla gönderildi. Quiñones ceza sahasına girdi, içe doğru kesip kısa köşeye çok sert bir şutla golü attı. Azteca stadyumu coştu: 1-0.

Su molasının ardından mariachi grubu yeniden sesini duyurdu. Ekvadorlu savunma oyuncusu Joël Ordóñez’in berbat bir pası doğrudan Jiménez’in ayaklarına düştü; Jiménez, Quiñones ile bir-iki paslaşması yaptı ve sağ ayağıyla üst köşeye muhteşem bir şut göndererek skoru 2-0’a getirdi.

Ekvador skoru yakalamak zorunda kaldı ve Yeboah gibi oyuncularla denemeler yaptı; Yeboah, Meksikalı kaleci Raúl Rangel’i zorladı, ancak hücumda yeterince etkili olamadı. Bu Dünya Kupası’nda henüz gol yememiş olan Meksika, kısa süre sonra skoru 3-0’a getirmek üzereydi. Mora, yakın mesafeden kafayla vurduğu topu direğin yanından dışarı attı.

Meksika, ikinci yarıda daha defansif bir yaklaşım benimsedi ve topu büyük ölçüde Ekvador’a bıraktı; ancak Ekvador oyunu şekillendiremedi. Meksika daha sonra César Montes ile neredeyse maçı bitirecek bir gol atıyordu; Montes’in kafa vuruşu Galíndez tarafından ustaca kurtarıldı; Johan Vásquez’in kafa vuruşu ise az farkla dışarı çıktı.

Maç bir daha hiç heyecanlı hale gelmedi. Uzatma dakikalarının sonlarında Slavko Vincic, VAR ekranına çağrıldı. Sloven hakem, Piero Hincapié’nin eliyle ağzını kapatarak Santiago Gimenez’e bir şeyler söylediğini gördü ve bu nedenle Arsenal’in savunma oyuncusu, gereksiz bir kırmızı kartla erken bir şekilde sahadan atıldı.

Meksika maçı 2-0 kazandı ve böylece, 1970 ve 1986 yıllarında kendi evinde düzenlenen Dünya Kupaları’nda ulaştığı çeyrek final başarısını eşitleme ya da aşma umudunu sürdürdü.