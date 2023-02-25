Mehmet Yozgatlı'dan 25 yıllık Türk futbolu özeti: UEFA Kupası, Fenerbahçe'nin 100. yılı ve Cem Uzan'ın İstanbulspor'u...

Üç Büyükler'de forma giyen ve futbol kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mehmet Yozgatlı, futboldaki değişime ve gelişime dikkat çekti.

Türk futboluna gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Cem Uzan başkanlığındaki İstanbulspor'da adım atan ve sonrasında Üç Büyükler'in formasını giyen genç teknik direktör Mehmet Yozgatlı, Türk futbolunun son 25 yılını ve yaşadıklarını GOAL Türkiye'den Uğur Aktan'a anlattı.

Futboldaki gelişime ve değişime dikkat çeken Yozgatlı aynı takımda top koşturduğu Hagi, Alex ve Sergen Yalçın gibi yıldızlarla, günümüzde Türk futbolunun en heyecan verici yeteneği olarak göze çarpan ve antrenörlüğünü de yaptığı genç yıldız Arda Güler'i de kıyasladı.

Bazı Anadolu takımları ve şehirleri için, “Takım küme düştüğünde şehir de küme düşer” şeklinde bir düşünce var. 2021 yazından 2022 yazına dek yardım antrenör olarak depremden en fazla etkilenen takımlardan biri olan Gaziantep FK’de görev yaptınız.

Deprem sonrasında oradaki mesai arkadaşlarınızla ya da eski oyuncularınızla görüşebildiniz mi? Hatayspor, Gaziantepspor ve Yeni Malatya gibi takımların gelecek sezon öncesi toparlanması şehir ve oradaki halk için ne ifade ediyor?

Öncelikle yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı ve sabır diliyorum. 11 ilimizi etkileyen büyük bir felaket yaşadık. O bölge benim için çok farklı bir yer. 1,5 yıl boyunca Şanlıurfa'da yaşadım ve antrenörlük yaptım. Bu görev sırasında ailem de benimle birlikteydi. Gaziantep'te hem futbol oynadım hem de antrenörlük yaptım. Eşim Adanalı ve birçok akrabamız var, bu şehirde de futbol oynadım. Ailem Yozgatlı ama kökenlerimiz Kahramanmaraş'ta. Depremin vurduğu illerimizde çok sayıda dostumuz ve akrabamız vardı. Çok sevdiğim bir antrenör arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. İnanıyorum ki bu zorlu sürecin yaralarını zamanla sarmayı başaracağız.

Volkan Demirel ile dört yıl boyunca takım arkadaşlığı yaptınız ve sonrasında Fenerbahçe teknik heyetinde de birlikte çalıştınız.

Volkan hoca deprem sürecinde yaptığı paylaşımlar ve yardımseverliğiyle sıklıkla öne çıktı. Ona ve bu liderliğine dair düşünceleriniz nedir?

Volkan hoca dışarıdan farklı bir görüntüye sahip ve belki de Türkiye'de pek sevilmiyor ama aslında görüldüğü gibi biri değil. Dışarıdan farklı görünüyor olabilir ama Volkan tam bir liderdir. Yeri gelir abidir yeri gelir çocukla çocuk olur. İşini çok iyi yapar ama maalesef sahada bazen farklı görüntüler verebiliyoruz. Çektiği videoyla büyük bir farkındalık yarattı ve hala orada liderlik yapmaya devam ediyor. Çok karakterli bir insan ve her şeyin en iyisini hak ediyor.

Volkan Demirel ve liderlik demişken artık biraz futbol sahasına giriş yapalım istiyorum.

Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya futbolunda eskisi kadar baskın karakterli kaptanlar görmüyoruz. Bülent Korkmaz, Paolo Maldini, John Terry, Carles Puyol ya da Javier Zanetti gibi isimlerin benzerlerini göremiyor oluşumuzun sebebi nedir?

Bülent Korkmaz, Ümit Özat, İbrahim Üzülmez, Rüştü Reçber gibi isimler gerçekten büyük kaptanlardı. Bizim zamanımızdaki oyuncular takımlarını daha fazla sahipleniyordu. Bülent Korkmaz, Puyol gibi isimler kulüplerine müthiş bir aidiyet duygusuna bağlıydı. Artık maalesef bu yok. Açık konuşmak gerekirse ben bu durumu biraz sosyal medyaya da bağlıyorum. Teknoloji çok ilerledi. Maç kaybedildikten sonra oyuncular ellerinde telefonla sosyal medyada takılıyor. Bizim zamanımızda en büyük lüksümüz arkadaşlarımıza mail atmaktı. Artık telefonlar bilgisayar oldu ve bu nedenle hem takım hem de futbol aşkı bitti. Fenerbahçe'de 2006'da şampiyonluğu kaybettikten sonra tepki görürüm diye çekindiğim için tatile gidemedim. Sadece ben değil birçok takım arkadaşım aynı durumdaydı çünkü biz formamızı seviyorduk. Şimdi maç kaybeden oyuncuların birkaç saat sonra eğlence mekanlarından çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu durumları oyuncularla konuşmak pek doğru değil. Tecrübeli bir oyuncuyla kendini ya da kendi dönemindeki oyuncuları kıyasladığında, o da sizden daha hızlı, güçlü ya da yetenekli olduğunu söyleyebilir ve işler ego savaşına dönüşür ama özellikle altyapıdan yeni çıkan genç oyuncuları zaman zaman bu gibi konularda uyarmak gerekiyor.

Yeni jenerasyondan oyuncularda sosyal medya nedeniyle oyuncuların zaman zaman konsantrasyon problemi yaşadığı oluyor mu?

Futbolcuların kolları artık çok uzun. Futbolcu güçlü olduğu takdirde her yere uzanabiliyor. Maçlardan önce tanıdıklarını arayıp, 'Bugün şu hareketi yapacağım mutlaka fotoğrafımı çek' diyen oyuncular biliyorum. Bunu özellikle genç ve bekar oyuncular sıklıkla yapıyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler elbette yoktu. Biz sadece takımımıza, oyunumuza, rakibimize ve oynayacağımız maça odaklanırdık. Teknoloji ilerledikçe futbolda bu tarz problemler görüyoruz.

98-99 sezonunda İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e adım attınız.

Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Sergen Yalçın, Emre Aşık ve Ahmet Yıldırım gibi çok sayıda yıldız oyuncuya sahip bir kadroydu ve kulübün başkanı Türkiye'nin Silvio Berlusconi'si olmaya çalışan Cem Uzan'dı.

O dönemki İstanbulspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hikayenin başına gitmek gerekirse ben bir gurbetçi çocuğuyum. Almanya'da doğdum ve orada büyüdüm. Normalde Almanya'da bankacılık yapmayı planlıyordum ve işe başlamak üzereydim ama Türkiye'ye gelip önce Kayserispor ile ardından da İstanbulspor ile deneme antrenmanlarına çıktım. O dönem hocamız Safet Susic ve Ziya Doğan'dı. Ziya hoca beni çok beğendi ve transferimi gerçekleştirdi. Önce o dönemki adıyla PAF takımla antrenmanlara katıldım ve bir sezon sonrasında A takıma yükseldim. Hayal bile edemeyeceğim bir rüyanın içindeydim. Çok büyük bir kadro ve büyük yıldızlarla beraberdim. Hepsinin hakkını vermem gerekiyor çünkü bana her zaman abilik yaptılar. Mehmet Yozgatlı olmamın nedenlerinden biri nasıl hareket edeceğimi ve nasıl davranacağımı Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman gibi isimlerden öğrenmemdir.

O İstanbulspor kadrosundan Aykut Kocaman, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu teknik direktör olarak Üç Büyükler'de şampiyonluk yaşadı. O dönem bu isimlerin çok başarılı teknik direktörler olabileceğini kestiriyor muydunuz?

Mesela Stefan Kuntz Türkiye'deki ilk basın toplantısında Sergen Yalçın'ın teknik direktör olduğunu duyduğunda gülme krizine girdiğini söylemişti.

İnan bana futbolcuyken bunları hiç düşünmüyorsun. Futbolcuyken sadece futbolu düşünürsün. Tabii ki çok zeki insanlardı. Sergen Yalçın'ın ne kadar rahat biri olduğunu herkes bilir ama yine onu tanıyan herkes bilir ki Sergen Yalçın çok zeki bir insandır. Aykut Kocaman benim için sadece Aykut abimdi farklı bir gözle bakmazdım. Ama zeki olan her futbolcu teknik direktör olabilir. Hatta zeki olmayanlar bile olabilir. Yeter ki hedefleriniz ve bu hedeflere sadık kalmanızı sağlayacak bir plan ve disiplininiz olsun.

Şimdiki gençler en iyi dönemleri 'prime' olarak tanımlıyor ve İstanbulspor'dan ayrıldığınızda 'Prime Fatih Terim' ile çalışma imkanı buldunuz.

En iyi dönemindeki Fatih Terim ile çalışmak nasıl bir duyguydu?

Galatasaray'a transfer olduğum dönemde böyle bir durumu hiç beklemiyordum. Transfer haberini Almanya'da otomobil sürerken aldım ve neredeyse kaza yapıyordum. Ertesi gün İstanbul'a gelene kadar inanamadım. O dönem Star TV binası Cem Uzan'a aitti ve orada toplandık. Emre Aşık, Emrah Eren, Ahmet Yıldırım, Saffet Akyüz ve beni Galatasaray'a verdiler. Diğer dört oyuncu bonservisiyle verilirken, Cem Uzan beni kiralık olarak gönderdi. O dönem yaşım gençti ve ama oynadığım maçlarda dikkat çekip skora katkı yapıyordum. Sanırım önümüzdeki yıllarda iyi bir noktaya gelebileceğimi düşündükleri için bonservisimle yollamadılar. Galatasaray bambaşka bir ortamdı. Soyunma odasına girdiğimde sağımda Hagi, solumda Bülent Korkmaz, önümde Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi Taffarel vardı. Yine bir rüya gibiydi ve üst katta Fatih Terim vardı... Fatih hoca tam bir babaydı. Hem babamız, hem abimiz, hem öğretmenimizdi. İlk zamanlar çok zordu çünkü büyük takım temposu çok farklıdır. Hedefler de farklıydı oyuncu kalitesi de. Alışma sürecim de biraz uzun sürdü. Kendi adıma konuşmam gerekirse Fatih hocadan çok korkardım. Üç sene üst üste şampiyonluk yaşamış büyük bir teknik direktördü ve otoritesi tartışılmazdı. Fatih hoca bize fırça attığında o fırçayı kötü niyetle atmadığını hepimiz bilirdik. Yalan yok biraz korkardık ama o takım sonraki yıllarda da milli takımın iskeletini oluşturdu. Şampiyonlar Ligi'nden elensek de UEFA Kupası'nı kazandık.

Kupayı kazanabileceğinizi hangi maçtan sonra hissettiniz? Kırılma anı neresiydi?

Dortmund maçı bence çok önemliydi. Dortmund'u yendikten sonra bu takımın sonuna kadar gidebileceğini anlamıştık. O birlikteliğin ve Galatasaray kültürünün bizi başarıya götüreceğini Dortmund'a giderken ve dönüşte anlamıştım. Finalde tüm Türkiye destekledi. Hagi atıldı, Bülent hocanın omuzu çıktı ama o şekilde devam etti. Taffarel'in Henry'nin kafa vuruşunu kurtardığı pozisyonu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor.

Fatih Terim'in başarısının büyük oranda motivasyon kaynaklı olduğu yönünde bir görüş var. Bu doğru mu?

Ben bu görüşlere katılmıyorum. Fatih hocayı yaşadığım için bunu biliyorum. Fatih hoca sezon başlarında takımı inanılmaz çalıştırır. O kadar çok koşar ve taktik çalışırdık ki nen kustuğum idmanları hatırlıyorum. Sabah 7'de uyanıp koşar, öğleden sonra taktik çalışırdık. Hoca antrenman sahasında herkesi yönlendirir ve sistemini ezberletirdi. O sezon Çarşamba-Pazar oynuyorduk ve hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynarken zaten çok fazla antrenman yaptıramazsınız. Böyle bir periyottaysanız yapmanız gereken takımı fiziksel ve mental olarak bir sonraki maça hazırlamaktır. Kötü bir maç oynayıp yenildiniz mi? Teknik direktörün işi takımın bu maçı unutup bir sonraki maça odaklanması ve hazırlanmasıdır. Belki insanların bu yöndeki düşüncesinin arkasında yatan sebep bu olabilir ama Fatih hoca sezon başında inanılmaz antrenman yaptırırdı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Adanaspor'da çalıştınız ve burada bir başka önemli teknik direktör Joachim Löw ile çalıştınız. Löw'ü diğerlerinden ayıran ne gibi özellikleri vardı?

Fatih hoca ayrıldıktan sonra Mircea Lucescu geldi beni pek kadroda düşünmedi ve Adanaspor'a gittim. Takımda o sezon çok sayıda Alman ve Almanca bilen gurbetçi oyuncu vardı. Löw işini çok seven ve saygı duyan bir hocaydı. Her maçtan sonra izin verirdi ama beni göndermez ekstra çalışma yapmam için Adana'da tutardı. Sahada nasıl durmam, koşmam ve top saklamam gerektiğini Löw'den öğrendim. Daha önceki hocalarım genelde yaşça daha büyük oyuncularla ilgilenirdi ama Löw'ün ilgilendikleri daha çok genç oyunculardı ve hepimize büyük yardımı oldu.

Fenerbahçe'de dört sezon oynadınız ve üç şampiyonluk kazandınız. Fenerbahçe'de Christoph Daum ve Zico ile çalıştınız. Bu iki isim birbirinden oldukça farklı.

Daum disipliniyle öne çıkarken, Zico ise biraz daha rahat bir görüntü çizmişti.

2006'da Denizli'de kaçan şampiyonluğun hemen ardından 100. yıldı ve Zico'nun rahatlığı bu baskıyı yenmenizde olumlu bir etken miydi?

Kesinlikle çok doğru bir tespit. Daum işine full konsantre olan çok disiplinli bir hocaydı. Kadromuz da çok iyiydi. Daum her zaman yüzde 100'le sahada olmanızı ister. Appiah antrenmanda 10 kere vursa dokuzunu atacağı pozisyonda topu dışarı vurunca şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sezon da kadromuz 4-5 transfer dışında aşağı yukarı aynıydı. Daum sadece birkaç kişiyle konuşurdu. Zico ise çok rahattı. Daum eğer antrenman 11.00'de başlayacaksa ne bir dakika önce ne bir dakika sonra başlatırdı. Zico ise bazen 11.05'te bazen 10.55'te başlatır ve bizi rahat bırakırdı. Antrenörler genelde sadece oynayanlarla ilgilenme hatasını yapar ama Zico için oynayan da oynamayan da kadroya giremeyen de aynıydı ve herkesle ilgilenirdi. Bu arada Zico da tıpkı Fatih hoca gibi sezon başında inanılmaz zor antrenmanlar yaptırırdı. 25 kişilik kadromuzda 2-3 yaşça büyük oyuncu varken, geri kalan tüm oyuncular aşağı yukarı aynı yaştaydı. Biz her şeyi birlikte yapardık. Duşa bile 25 kişi girer antrenmandaki maçlarımızı konuşurduk. Türk ve yabancı ayrımımız yoktu. Daum bizi öyle gördüğünde bazen kaşını kaldırırdı ama Zico yanımıza gelip bizle sohbet bile ederdi. Galatasaray'da da durum böyleydi. UEFA Kupası kazanılırken hep beraberdik. Mesela Bülent Korkmaz idmanda baskı yapmazsak küfür ederdi ama soyunma odasında elini omzumza atar, bizi yemeğe çıkartıp gönlümüzü alırdı. Bülent Korkmaz böyle bir karakter ve abiydi. Bu durum Fenerbahçe'de oynadığımızda da böyleydi. Mesela Ümit Özat sahada kimsenin kendisine abi demesini istemezdi ama saha dışında Ümit dediğinizde kızardı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçtiniz. Bu sezona dek Erol Bulut ile beraberdiniz. Fenerbahçe bu ülke futbolunun zirve noktalarından biri.

Fenerbahçe'de az önce bahsettiğiniz lider karakterli oyuncuların eksikliğini hissettiniz mi?

Tabii ki vardı. Yerli oyuncu olarak Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz, Altay Bayındır ve Ozan Tufan gibi oyuncular vardı. Gökhan takımı her zaman sahiplenmeye çalıştı ama yaşı ilerlemişti ve sıklıkla yaşadığı sakatlıklar biraz engel oldu. Takımdaki lider oyuncular her anlamda geri kalanlara örnek olur. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Pierre van Hooijdonk'un antrenmandan sonra frikik çalıştığını görmüştüm ve ondan izin isteyip sezon boyunca birlikte frikik çalıştım. Mert Günok o dönem kadromuzdaki en genç oyunculardan biriydi. Her idmandan sonra Mert'i kaleye geçirir, frikik çalışırdık. Avrupalı oyuncular her zaman eksiklerini gidermenin peşinde ama biz her zaman kaytarmanın peşindeyiz. Soruya dönecek olursak isim olarak büyük isimlerimiz vardı ama işler kötü gititğinde elini masaya vuracak ağırlığa sahip bir oyuncumuz yoktu.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelmeden önce Socrates'e verdiği röportajda üçlü savunma oynayan takımlara vurgu yapmış ve Atalanta'yı örnek göstermişti.

Özellikle Attila Szalai transferinden sonra Fenerbahçe'nin üçlü oynamasını yönünde bir beklenti de oluşmuştu ama bunu tercih etmediniz.

Bu durumu kendi içinizde değerlendirmiş miydiniz?

Bu biraz kadroyla alakalı bir durum. Un ve yumurta olmadan pasta yapamazsınız. O dönemki durumu biraz bu örneğe benzetiyorum. O dönem Emre hocayla da bunu konuşmuştuk. Mauricio Lemos tam buna uygun bir oyuncu değildi. Marcel Tisserand'dan da yeterince verim alamadık. Szalai ve Serdar'a sahiptik. Aslında üçlü sistemi hazırlık maçlarında denemiştik ama ligde kullanmadık.

Özellikle içeride kaybedilen Galatasaray maçından sonra takımın topa yeterince sahip olmaması çok eleştirilmişti. Zaman zaman Emre Belözoğlu'nun da bu yönde açıklamaları oldu.

Emre Belözoğlu ile temasınız oluyor muydu, fikir alışverişi yapıyor muydunuz?

Belki insanlar unutuyor ama biz Fenerbahçe'de pandemide görev yaptık. Emre Belözoğlu bir sene önce top oynarken bir anda sportif direktör olmuştu ve yeni bir yapı kuruldu. Deplasmanda açık ara en fazla puan toplayan takım kendi sahasında 50 bin taraftardan mahrum kaldı. Taraftar olduğunda Fenerbahçe zaten 1-0 önde. Bir de gol atınca skor 2-0'a geliyor. Birçok maçta iyi futbol oynasak da golü atamadık. Taraftar olsaydı rüzgarı arkamıza alıp şampiyon olabilirdik.

Türkiye'de genç oyunculara çok fazla süre veremiyoruz.

Siz henüz 19 yaşında oynamaya başlayan bir teknik direktör olarak bu noktadaki problemi nerede görüyorsunuz? Örnek vermek açısından Ömer Faruk Beyaz sizin döneminizde Fenerbahçe kadrosundaydı ama pek oynayamadan takımdan ayrıldı.

Almanya'da yaşayan 3-4 milyon gurbetçinin profesyonel futbolcu çıkartma oranı Türkiye'den çok daha fazla çünkü orada işe saygı var. Sosyal medya günümüzde genç oyuncuları çok fazla zorluyor. Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu ve sadece işimize konsantreydik. Ayrıca basın da bizle şimdikiler kadar uğraşmıyordu. Genç oyuncuların sosyal medyada yüz binlerce takipçisi var. Çocuklar daha futbolcu olmadan futbolcu zihniyetine geliyor. Bu şartlarda genç bir oyuncunun kendini kaybetmemesi çok zor. Burada ailelere de büyük görev düşüyor ama genelde genç oyuncuların ailelerinin durumu iyi olmayınca erken para kazanma sevdası kariyerlerine büyük darbe vuruyor. Erkenden ailelerine ev almak için yanlış bir kariyer tercihi yapan çok sayıda genç oyuncu var. Bu tarz oyuncular para kazanmak yerine kendi işlerine odaklanmayı seçseler çok daha iyi yerlere gelirler ama büyük resmi görmekte zorlanıyorlar.

Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz'ı karşılaştırdığınızda hangisini daha önde görüyorsunuz?

Arda benim Sergen Yalçın'dan sonra gördüğüm en büyük Türk yetenek. Arda şu anda Fenerbahçe'nin tek yıldızı. Bana kalırsa oynaması da lazım. Jorge Jesus şampiyonluk için tecrübeli oyuncuları tercih ediyor ama bence Arda da oynamayı hak ediyor. Avrupa'dan talipleri olduğunu da duyuyorum ama oynayarak gitmek farklı bir durum. Ömer Faruk da büyük bir yetenek ama kariyeri için yanlış bir adım attığını düşünüyorum.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe geçiş süreciniz nasıl oldu?

Futbolu henüz 31 yaşında bıraktım. Büyük takımlarda oynadım ve şampiyonluklar kazandım. Çocuklarım büyürken ailemle olmak istedim ve bu nedenle futbola dönmek aslında hiç aklımda yoktu. Niyetim emeklilik hayatı yaşamaktı ama sürekli halı saha yaparken, Erol Bulut antrenörlük yapmam gerektiğini söyledi. Aslında bu yönde bir düşüncem yoktu ama en sonunda kursa başladım. Bir süre alt liglerde çalıştıktan sonra Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'de Erol hoca ile beraber çalıştık. Üç yılın sonunda artık kendi yolumda ilerlemem gerektiğini hissettim. Artık kendimi bunun için hazır hissedince Erol hoca ile helalleştik ve yollarımızı ayırdık.

25 yıldır üst düzey futbolun içerisindesiniz. O günden bugüne futboldaki en büyük değişim nedir?

97'de Türkiye'ye geldim ve 98'de A takıma çıktım. O dönemde sahada çok fazla lider olurdu ve bireysel yetenek ön plana çıkardı. Galatasaray'da Hagi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de Alex'in bireysel yetenekleri maçları çözüyordu. Şimdi artık futbol biraz daha hızlandı ve çabuklaştı. Artık teknik kapasitesi yüksek oyunculardan ziyade dribbling yapan oyuncular ön planda. Mbappe ve Salah gibi oyuncuları açık alanda yakalamak neredeyse imkansız gibi. Bizim zamanlarımızın teknik kapasitesi yüksek ama düşük tempolu yıldızları yerlerini hızlı ve çabuk, dribbling yapabilen oyunculara bıraktı.

Emre Belözoğlu ve Fatih Akyel ile beraber hem Hagi ile hem de Alex ile birlikte oynayan üç oyuncudan birisiniz. Bunlara Sergen Yalçın'ı da ekleyebiliriz. Üç oyuncuyu kıyaslarsanız neler söylersiniz?

Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük üç oyuncu. Hagi tam bir liderdi. İşine her zaman çok konsantreydi ve nerede ne yapacağını asla bilemezdiniz. Duruşu ve sahadaki varlığı çok farklıydı Alex çok daha skorerdi. İstatiksel olarak çok üstündü. Her sene 20 gol, 20 asistle oynuyordu. Sergen Yalçın da çok farklı bir oyuncuydu. Koşmayı biraz sevseydi dünya çapında takımlarda oynayabilirdi.

Guardiola'nın topa sahip olma oyununu zamanla birçok takıma ve teknik direktöre ilham verdi ama bunun tamamen karşısında olan teknik direktörler de var.

Rafael Benitez daha önce yaptığı açıklamada topa sahip olma oyununu oynayabilecek kaliteye sahip sadece 4-5 takımın olduğunu söylemişti.

Benzer şekilde Massimiliano Allegri de Guardiola'nın oyununun bir yanılsama olduğunu ve onun taklit edilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Topu rakibe bırakıp kontra atak kovalamak nispeten daha kolay ama yandan topa sahip olmanın verdiği haz da büyük bir keyif. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, Puyol, Pique, Dani Alves, Henry, Eto'o... Bırakın da oynasın bu takım. Guardiola'nın oyun anlayışı pasa dayanıyor ve elinde her zaman bunu yapabilecek takımlar vardı. Barcelona'dan ayrıldığında dünyanın en büyük takımlarından Bayern Münih'e gitti. Sonrasında da inanılmaz paralar harcadığı Manchester City'ye. Barcelona Busquets'in savunmadan aldığı pası kötü top kontrolüyle kaptırması sonrasında kaç gol yemiştir sizce? Busquets'in yaptığını kötü çevre kontrolü ve kötü top kontrolüne sahip bir oyuncuyla yapmaya kalktığınızda ister istemez hata oranınız daha yüksek olacak. Dolayısıyla aslında en yüksek kaliteye sahip olan Barcelona ve Manchester City gibi takımların bu oyunu oynarken aldığı riskle, sizin daha düşük seviyede oyuncularla bu oyunu oynamaya çalışırken aldığınız risk oranı zaten bir değil. Barcelona'nın bu şekilde beş sezonda yediği golü siz Süper Lig'de belki bir sezonda bile yiyebilirsiniz. Kaliteniz varsa elbette oynayın ama yeterli kaliteniz yoksa bunu kovalamaya gerek yok. Guardiola her zaman bu kaliteye sahipti.

Hocam son olarak birlikte oynadığınız oyunculardan bir ilk 11 oluşturmanızı istesek kimleri takımınıza alırdınız?

Taffarel, Engin Özdemir, Bülent Korkmaz, Diego Lugano, Hakan Ünsal, Anelka, Sergen Yalçın, Alex, Hagi, Jardel ve Aykut Kocaman.