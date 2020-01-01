Mehmet Topuz: Bruno Alves’e tekme tokat daldım!

Fenerbahçe'deki son sezonunu anlatan Mehmet Topuz, Bruno Alves ile kavga ettikten sonra forma giyemediğini açıkladı.

2016 yazında Fenrbahçe ile söleşmesi sona eren ve o günden sonra bir daha futbol oynamayan Mehmet Topuz, sarı lacivertli takımdan ayrılık sürecini anlattı.

Fanatik Gazetesinden Tunç Kayacı'ya konuşan Mehmet Topuz, Bruno Alves ile kavga ettikten sonra bir daha forma giyemediğini söyledi;

" ’deki 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. 2016’nın Mayıs ayında Samandıra’da idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım! Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler. Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız."

Daha fazla takım

Sarı lacivertli takımın yerli bir teknik adamla anlaşmaı gerektiğini belirten Mehmet Topuz, "Bana göre Fenerbahçe yabancı hocayla bir yere gidemez. Yabancı hocalar camiayı tanımıyor. Fenerbahçe’nin kaybedecek vakti de yok sabrı da... O nedenle mutlaka yerli bir hoca olmalı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi camia ile özdeşleşmiş güçlü isimler, bu hocaların arkasında dursun yeter. Yabancı hocaların Fenerbahçe’de başarı elde edemediğini gördük, bana göre yanlış seçimlerdi. Sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

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