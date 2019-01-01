Mehmet Topal, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

'in 26. haftasında 'nin Demir Grup ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edememişti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna deneyimli oyuncuyu da almıştı.

TFF'den yapılan açıklamada Mehmet Topal'ın sol uyluk arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.