Mehmet Topal, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edememişti.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna deneyimli oyuncuyu da almıştı.
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TFF'den yapılan açıklamada Mehmet Topal'ın sol uyluk arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.