Mehmet Topal: Hayatımın en güzel akşamlarından birisi

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Mehmet Topal ve İrfan Can Kahveci, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Süper Lig'in 33. haftasında 'un 'a 4-3 mağlup olmasıyla beraber şampiyonluğunu ilan eden ve 'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle zaferini taçlandıran 'de Mehmet Topal ve İrfan Can Kahveci ekibini tekbrik etti.

İstanbul ekibinin 34 yaşındaki futbolcusu Topal'ın şampiyonluğun gelmesinin ardından söylediği ilk sözler şu oldu:

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"Bu akşam hayatımın en güzel akşamlarından birisi. Rekorlar falan önemli değil. Buraya geldiğim günden beri çok güzel bir ortam vardı. Bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Diğer takımları da tebrik ediyorum. Düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum."

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Takımın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can ise çok mutlu olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Buraya geldiğimden beri hep bu şampiyonluğu istiyorduk. Bu sene olduğu için çok mutluyum. Rüya gibi. Herkesin emeğine sağlık. İnşallah bu kulüp için en iyileri olur."