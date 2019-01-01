Mehmet Sepil'den Bankalar Birliği açıklaması

Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, kulüp olarak Finansal Fair Play uygulamalarını desteklediklerini belirtti.

Başkanı Mehmet Sepil, Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, Finansal Fair Play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. TBB'nin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar" dedi.

Türkiye'de birçok kulübün bütçelerini idare edemez durumda olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Göztepe borçsuz bir kulüp olarak görülmektedir. Evet, Göztepe'nin bankalara borcu yoktur. Fakat Göztepe, her yıl bütçesinde açık vermektedir. Bu açık benim tarafımdan kapatılmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni talimatlar geçmiş yıllarda uygulanamadı."