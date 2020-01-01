Mehmet Sepil: Liglerin başlaması için en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması için 12-13-14 Haziran tarihleri en olası senaryo olarak işaret edildi.

ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve kulüp başkanları ile birlikte katıldıkları toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Sepil, liglerin yeniden başlaması için en muhtemel senaryo olarak 12-13-14 Haziran tarihlerini gösterdi, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde bitiş tarihi olarak 26 Temmuz'u işaret etti.

Sepil'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Daha fazla takım

"En temel senaryo şöyle: Sayın TFF Başkanı söyledi, 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi.

"Ay sonunda yapılacak görüşmeyle muhtemel futbol takvimi oluşacak. Büyük ihtimal maçlar seyircisiz oynanacak ancak bunun tek bir şehirde olması gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını federasyon başkanımız bize açıkladı.

"Hem Avrupa'da hem 'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak.

"Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek."

"Bugün futbol ekonomisi daha da zor duruma düştü. Bugün neler yapılabileceğini tartıştık. Bir çalışma grubu kurduk, genelde çok hızlı çalışmaz bu gruplar biliyoruz ama bakanımızın da moderatörlüğünde hızlıca çalışmalara başlanmasını planladık. Artık tüketen değil üreten bir spor ekonomisine geçmemiz gerekiyor."

"Liglerin bitirilme kararı tamamen TFF'nin kararı. Kulüpler Birliği olarak kulüplerimizde değişik görüşler var, bakanımız bunları dinledi. Bazı kulüplerimiz ligin devamıyla ilgili endişesini de iletti ama bakanımız da TFF de şu anki iradenin devam olduğunu iletti."

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"Maaş indirimlerini de tartıştık. Gelirlerde çok önemli azalma var şu an. Maçların seyircisiz başlaması söz konusu. Bir tane seyircisiz maç oynadık zaten, geri kalanların da öyle oynandığını düşünürsek kulüplerin geliri çok ciddi etkilenecek. Bununla ilgili olarak tüm liglerde futbolcular ve gerekli kurumlarla görüşme yapılıyor. Oyuncularımıza karşı eşitlik durumunun gözetilmesi çok önemli."

"Neticede çok büyük bir rekabet var, her sene bir şampiyon ve düşen üç takım var. Şu an oluşan ortamda sahada rekabet tekrar başlayacak ama ben tüm bu olanların bu rekabeti daha anlamlı hale getireceğini, eski hırçınlığın olmayacağını umut etmeye başladım. Kulüpler arasındaki sorunların daha da azalarak Türk futbolunun daha güzel yerlere geleceğini umut ediyorum."