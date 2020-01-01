Mehmet Sepil: Küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye tavsiyede bulunacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon ligden düşmenin kaldırılmasıyla ilgili TFF'ye tavsiyede bulunacaklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, aylık olağan toplantısında kulüp temsilcileri ile bir araya gelindi. Yabancı kuralı, küme düşme konusu, yayıncı kuruluş geliri, yeni sezon ve kupa planlaması ile harcama limitleri gibi konular tartışıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Futbol Federasyonu'nuna küme düşme uygulamasının görüşülmesi için tavsiyede bulunacaklarını belirtti.

Mehmet Sepil'in toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başlıkları şu şekilde:

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" , ve Ankaragücü; bu sene ligden düşmenin kaldırılmasıyla ilgili bir taleple geldi. Küme düşmeme işinin kabul edilebileceği konusunda ortak görüş oluştu. Bizim karar alma yetkimiz yok. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."

"Yabancı kuralında her kulübün farklı görüşü var, bu da doğal. Ancak ortak görüş, bu karar çok hızlı alındı. Bu sene kulüplere hiç faydası yok, aksine ekonomik zararı var. Federasyona bu kuralı 1 yıl erteleyip, daha iyi bir planlamayla karar alınmasını teklif edeceğiz."

"Harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020/21 sezonunda birçok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak federasyona endişelerimizi ileteceğiz."