Mehmet Sepil: Elde edilecek gelirleri düzelteceğiz

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak ilk toplantısına katıldığını dile getiren Sepil, "En önemli konu başlığımız beIN Sports'un müracaatı üzerine korsan yayınlarla ilgiliydi. Bugün temsilcilerini buraya çağırdık ve kendilerini dinledik. Biz futbolda elde edilecek gelirlere beIN Sports'un gelirleri olarak değil, futbol gelirleri olarak bakıyoruz. Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz." diye konuştu.



Toplantıya neredeyse tüm kulüpler başkan düzeyinde katılmasının önemine değinen Sepil, şöyle devam etti:



" Kulübü Başkanı dün çok hastalandığı için aramızda olamadı. Bugün yaş günü, buradan kutluyorum. Tüm başkanların olması çok önemliydi. Çok önemli bir diğer konu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bize ilettiği bir mesaj vardı ben onu paylaştım. Çok yakında, ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Bu çalıştay 3 veya 4 gün sürecek. Bütün sporda mevcut etkin grupların katıldığı, tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık."



Limit arttırımı ile ilgili de konuşan başkan Sepil, "Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Başkan bize sadece limiti değil, bu konuda yapılan tüm değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Bu olayın oluşmasındaki süreci gözden geçirdik. Federasyonun verdiği bir karar var ve buna herkes uymak durumunda." değerlendirmesinde bulundu.



Limit arttırımıyla ilgili hani kulüplerin talepte bulunduğunu bilmediğini vurgulayan Sepil, VAR kayıtlarıyla ilgili şu anla alınan bir karar olmadığını da ifade etti.



Mehmet Sepil, Kulübü Başkanı Ali Koç ile federasyon ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarının Zorlu'da buluşmasının kendisi açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.