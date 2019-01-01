Mehmet Özdilek: Bizim tutanımız çok iyi, atan oyuncular da aramıza katılacak

Kazandıkları bir puanı hak ettiklerini vurgulayan Mehmet Özdilek, taraftarlara golcü transferi için müjde verdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan ve zorlu deplasmandan 1-1'lik eşitlikle ayrılmayı başaran BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Özdilek, bir puanın önemine vurgu yaparken, ''Maç öncesinde 1 puanın çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda geçişlerimizde bariz pas hataları yaptık, çok pozisyon vermeden de ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıda baskıda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını biliyordum ama çok doğru tercihler yapamadık'' dedi.

Aldıkları bir puanı hak ettiklerini belirten Özdilek, ''1-1'den sonra, Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Oyuncularımı gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. Maç öncesi de söylemiştim, bu ligde hiçbir maç kolay kazanılmıyor. İştah olarak rakibimizin çok üstündeydik. Hak ettiğimiz 1 puan oldu.'' dedi.

Mehmet Özdilek ayrıca taraftarlara golcü transferi için müjde ve ''Bir takımın atanı da tutanı da iyi olmalı. Bizim tutanımız çok iyi. Atan oyuncular da aramıza katılacak'' dedi.