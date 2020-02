Mehmet Küçükdurmuş: O golü atardım ama vicdanım izin vermedi

Kestelspor - Yatağanspor maçındaki centilmen davranışıyla futbol dünyasının takdirini toplayan Mehmet Küçükdurmuş, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Cihan Çınar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup maçında Kestelspor ile Yatağanspor karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan sosyal medyaya düşen bir video milyonlarca kez izlendi.

Gole giderken kendisini savunan rakibinin sakatlandığını fark eden Kestelspor forveti Mehmet Küçükdurmuş, devam etmek yerine durup topu taca gönderdi.

Mehmet centilmen davranışıyla herkesin beğenisini kazanırken, görüntülerin viral olmasının ardından futbol dünyasına da adını duyurmuş oldu.

Yaşananlarla ilgili sorularımızı yanıtlayan 25 yaşındaki forvetin açıklamaları şu şekilde:

Bize o pozisyonu ve hareketini anlatır mısın?

Benzer bir sakatlığı ben de 2 sene önce yaşadım. 6-7 ay futbol oynayamadım. O an gözüme yaşadığım o kötü günler geldi. Her şeyden önemlisi sağlık görevlilerinin bir an önce sahaya girmesi ve arkadaşın tedavisine başlanması gerektiğini düşündüm. Ben o golü çok rahat atabilirdim ama vicdanım izin vermezdi, vermedi de zaten.

Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı basında yer aldı. Bu kadar insana ulaşmak sana neler hissettirdi?

Bu boyutlara taşınabileceğini düşünmedim. Zaten böyle düşünerek hareket etmedim. Ama ülkemin insanlarına, aileme ve sevdiğim insana kendimle biraz gurur duydurabildiysem ne mutlu bana. Bunlar futbol dünyasında her zaman görmek istediğimiz hareketler. Bundan sonrası için biraz katkım olmuşsa ya da bir değişime neden olacaksa bu beni çok mutlu eder. Ödül almak gibi bir bir beklentim yok. İnsanlarımızın gönlünü kazanmak benim için daha önemliydi.

Kestelspor, 16 haftada topladığı 36 puanla grubunda zirvede... Sen de 9 golle krallık yarışında üçüncü sıradasın. Bize kariyer hedeflerinden bahseder misin?

Öncelikle ait olduğum kulüpte bana inanan insanları ve ailemi mahçup etmemek istiyorum. Grubumuzda lideriz. Elbette tek hedefimiz şampiyonluk. Gol kralı olmasam da olur. Bunu geçen sezon zaten yaşamıştım. Kariyer hedefim daha üst liglerde olabilmek diyebilirim.

Bir gün Süper Lig’de oynama şansın olsaydı, hangi takımın formasını giymek isterdin?

Futbolda her şey nasip. Bir gün nasip olursa inşallah memleketimin takımı ’da oynamak isterim.

En beğendiğin futbolcular kimler? Örnek aldığın bir isim var mı?

’de karakter olarak hep Alex’i örnek alırdım. Dünyada ise yeteneği ve oyun stili ile Zlatan İbrahimovic’i çok beğeniyorum.