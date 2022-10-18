Ünlü yorumcu, özellikle bu sezon performansıyla zirve yapan orta sahayı gözüne kestirdi.

Gazeteci ve spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Miguel Crespo'ya övgüler yağdırdı.

Portekizli orta sahanın savunmanın önünü tutma özelliğinin yanı sıra takımı yönlendiren futbolcuya dönüşme özelliğinden de bahsetti.

Demirkol'un, Crespo'ya dair çok konuşulacak bir önerisi de vardı.

Ne söylendi?

Socrates Dergi'nin Youtube kanalında konuşan Demirkol, Crespo'ya dair şu ifadeleri kullandı:

"Crespo, savunmanın önünü tutmaktansa ve savunmada boğuşmaktansa İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra, topu aldı ve takımını yönlendiren oyuncuya dönüştü.

"Bu durumu çok takdir etmek lazım. Üçüncü goldeki topu alışı çok basit duruyor, ama önüne mükemmel alıyor.

"Deparı, Ferdi'ye çıkarışı ve tabii ki bu ikilinin birbirleriyle uyumu çok iyiydi.

"Crespo'nun geldiği günle bugün arasındaki farkı olağanüstü...

"Bugün Türk olsa, muhtemelen Türkiye Milli Takımı'na ilk yazılan oyuncu olur."

Büyük resim

Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri kendisinden çok fazla şey beklenmiyordu.

Özellikle, oynadığı ilk maçlarda performansıyla eleştirilerin odağındaki isimlerden birisi olmuştu.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde transfer edilen Portekizli orta saha, kendisini takıma dahil eden hocanın da eleştirilmesine neden olmuştu.

Crespo, Galatasaray deplasmanında galibiyeti getiren golünün ardından form grafiğini hep yukarıya taşıdı ve özellikle bu sezon, Fenerbahçe'nin değişilmez oyuncularından birisi oldu.

Ve şimdi, onu takıma getiren Vitor Pereira'nın da bu transferde ne kadar önemli bir karar verdiği ortaya çıkıyor.