Mehmet Demirkol: Fransa'ya yaptığımızı onlar bize yaptı

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, İzlanda - Türkiye karşılaşmasını yorumladı.

Mehmet Demirkol, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi Fanatik'teki köşe yazısında yorumladı.

Demirkol, karşısında A Milli Takımı'nın yaptığını bu kez İzlanda'nın 'ye yaptığını ifade etti:

"Savunmamıza net bir baskı yapmadılar. Ancak bütün pas kanallarını kapatıp orta alanı net baskıladılar. Ve geçiş oyunuyla da bizi geri koşturdular. Aslında bizim Fransa’ya yaptığımızı onlar bize yaptı demek daha doğru olur."

Ozan Tufan'ın maç performansına değinen Demirkol, "Mert, Mahmut, İrfan üçgeninin bozulması oyun kurmada sınıf düşürdü. Ozan ve Mahmut aynı oyuncular değil. Bu olmayınca değil üçgenler, sahada bir uyumlu bir ikili bile bulmadık. Bazen bir ikili bulursunuz o bütün takımın mayası olur. Eğer dün sahada Mert-İrfan-Emre 3’lüsü olsaydı uyuta uyuta maçı bitirirdik. Buna bağlı olarak Ozan’ın basit top kayıpları ve Hakan’ın oyun kurulumuna etkisinin çok az oluşu, Dorukhan’ın ikinci topları kovalayan tek oyuncu oluşu ve İzlanda’nın Fransa maçını iyi çalışması da işi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol, Milli Takım adına maçın en iyi oyuncusunu ise kaleci Mert Günok olarak belirledi:

"Bizim açımızdan ilk yarıda skoru tutan Mert’ti diyebiliriz. Ona yaklaşan bir oyuncu olmadı. Fransa maçının çok gerisindeydik. Normal olarak..."