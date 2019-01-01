Mehmet Dalman: Emiliano Sala'nın bonservisi için doğru zamanı bekliyoruz

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, Emiliano Sala'nın bonservisini doğru zaman gelince ödeyeceklerini açıkladı.

Cardiff Başkanı Mehmet Dalman, Emiliano Sala transferi için Nantes'a yapılması gereken ilk ödemenin henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Sala'nın uçağı, 21 Ocak günü Cardiff'e doğru yol alırken Manş Denizi üzerinde kaybolmuş; yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazı ve cansız bir beden bulunmuştu. Cardiff de Sala'nın ailesine saygı göstermek amacıyla, Nantes'a yapılacak ödemelerin doğru zaman gelince yapılacağını açıkladı.

L'Equipe gazetesine konuşan Dalman, "Bu çok hassas bir konu ancak henüz bir ödeme yapılmadığını söyleyebilirim. Bunun sebebi de cesedin henüz bulunamamış olması. Oyuncunun ailesine saygı göstermemiz gerekli. Bu konuda yorum yapmak için henüz erken," dedi.

Dalman sözlerini, "Doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde ödemeyi yapacağız. Hiçbir zaman aksini belirtmedik," diye bitirdi.

Sala, trajik kazadan hemen önce 15 milyon euro karşılığında Cardiff City'ye katılmaya hazırlanıyordu.