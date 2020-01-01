Mehmet Aurelio, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı
Bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de göreve başlıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 42 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe futbol A takımının teknik ekibine katıldı.
Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe dışında Trabzonspor ve Beşiktaş formalarını da giyen Aurelio, Mayıs 2013'te profesyonel futbolculuk kariyerini Brezilya takımlarından Olaria Atlético Clube'de sonlandırdı.
Sonrasında antrenörlüğe başlayan Aurelio, Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yaptı. Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra son olarak Çorumspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi.