Mehmet Altıparmak: Rakibimiz yerde yatmaya gelmiş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından rakiplerini eleştirdi.

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında konuk ettikleri ile 0-0 berabere kalan 'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya ve üretmeye çalışan takımdık." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin oyun anlayışını eleştiren Altıparmak, "Açıkçası rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü çok fazla yerde yattılar. Futbolun içinde bu tür şeyler bekli var ama marka değerimiz ve Türk futbolu adına teknik direktör olarak söylüyorum. Eğer yarın benim takımım da bunu yaparsa sizler de bana söyleyin. Biz böyle çok fazla yerde yatan, zaman geçirmek için oynayan bir takım olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Altıparmak, maçın sonuna kadar üretmeye çalışan taraf olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Özellikle ilk 15 dakika içinde attığımız bir gol ve kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var. Aytaç'a yapılan penaltı var. Çizilen VAR çizgisi çok enteresan ve bana göre normal bir golümüz heba edildi. Eğer bir gol bulmuş olsaydık maç daha farklı olurduk. Maçı televizyondan seyredenler zevk almamıştır. Onlardan kendi adıma özür diliyorum diyebilirim futbol anlamında."

Topun 49 dakika oyunda kaldığına dikkat çeken Altıparmak, bunun da maçın nasıl oynandığını gösterdiğini belirtti.