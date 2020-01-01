Mehmet Altıparmak: Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bu sezon lacivert-beyazlı kulübün 100. yılını kutlayacağını hatırlatarak hedeflerini açıkladı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Geçen sezondan var olan iskelet kadronun yanına önemli transferler yaptık. Çok pozisyon üreten ve gol atan bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Oynadığımız 4 maçta bunun sinyallerini verdik." ifadelerini kullandı.

'nın bu sezon 100. yılını kutlayacağını hatırlatan ve bu durumun önemine dikkati çeken Altıparmak, "100. yılımızda çok önemli hedeflerimiz var. 100. yılında Kasımpaşa'ya kupa getirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz 100. yılında Kasımpaşa'ya Kupası'nı getirmek ve Avrupa kupalarına katılmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Bu sene hedeflerimiz büyük." diye konuştu.

Daha fazla takım

"Şampiyonluk yarışında olduğumuzda bizi konuşacaksınız"

Mehmet Altıparmak, şampiyonluk yarışında yer alabilecek bir futbol oynayacaklarına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinde görev yaptığını vurgulayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada muhteşem bir düzen ve işleyiş var. İyi yönetilen kulüpler bu sezon başarılı olacaktır. Aytemiz ve Demir Grup bunu geçen sezon ispatladı. Bu sezon biz de bu kulüplerin arasındayız. Bu sezon da ekstra şampiyonluk adayları çıkabilir. Bunlardan biri biz de olabiliriz. İlk 4 haftalık periyot kimseyi yanıltmasın. Bundan sonraki süreçte lig daha çok oturacak. Biz de bu yarışın (şampiyonluk) içinde olacağız. Değerli oyuncularım var. Hiçbir takımdan aşağı kalır yanımız yok. Oynadığımız futbolla bunu göstereceğiz. İnşallah bunu yaptığımızda bizi konuşacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Koita'ya teklif geldi ancak kabul etmedik"

Mehmet Altıparmak, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Gineli futbolcu Fode Koita için teklif aldıklarını ancak lacivert-beyazlı takımın hedefleri nedeniyle kabul etmediklerini aktardı.

Ligin ilk 3 haftasında oynanan maçlarda kadroda yer almayan 29 yaşındaki golcü oyuncunun durumuna açıklık getiren Altıparmak, "Koita çok önemli bir oyuncu. Ben vazgeçilmez oyuncu olduğuna inanmıyorum. Değerli oyuncu vardır. Koita'ya büyük takımlardan tekliflerin gelmesi çok normal. Geçen sezon takıma çok fazla katkı verdi. Ancak biz bir hedef koyduk. İsteyen takımlarla aynı hedefe gideceğim. Koita'yı neden vereyim? Biz bunu bir türlü anlatamadık, belki bu durum menajerler ve diğer kulüplerden kaynaklandı. Koita'nın ciddi bir sakatlığı vardı. Sezon öncesi bizimle olamadı. Bir takıma gitme isteği olabilir. Bu normal. Önemli olan bizim düşüncelerimiz. Koita'ya 'Hedefimizi yakalamak için sana ihtiyacımız var, bizimle birliktesin' dedik. Neticesinde bir yere gitmedi ve bizimle kaldı. Koita'ya teklif geldi ancak hedeflerimiz olduğu için kabul etmedik." diye görüş belirtti.

"Türk futbolunun en büyük sorunu yönetme"

Mehmet Altıparmak, Türk futbolunda en büyük sorunun kulüplerin doğru yönetilmemesinden kaynaklandığını savundu.

Türk ekiplerinin son yıllarda Avrupa kupalarında istenilen sonuçları alamadığının ve birçok kulübün mali sorunlarla mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Sorun, kulüp yönetmekle ilgili. Türk futbolunun en büyük sorunu yönetme. Kulüpler mali anlamda kötü yönetildiği için istediğin kaliteli oyuncuları getiremiyorsun. , UEFA Kupası'nı aldığı zaman takımda Hagi gibi kaliteli bir oyuncu vardı. Yanında yetenekli Türk futbolcular vardı. Başarı böyle sağlandı. Daha sonra sadece Alex geldi 'ye. Hala bir Sergen'imiz ve Tümer'imiz yok. Eski futbolcuların kalitesi kalmadı. Sadece bir oyuncu için maça giden taraftarlar vardı. Eskiden milli ruh vardı. Bu maalesef kayboldu. Maçtan önce İstiklal Marşı okunuyor. Sahadaki 22 oyuncudan 18-19'u yabancı. Değerlerimizi kaybettik. farklılaşınca Avrupa ile aramız açıldı."

Türk oyunculara daha fazla değer verilmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk oyuncuların sayısını arttırmak zorundayız. Bu işi böyle başarabiliriz. Oyuncularımızı yetiştirmeliyiz. Yetenekli bir ülkeyiz. Kendi değerlerimizi daha fazla öne çıkarmamız lazım. Avrupa'da başarılı olduğumuz dönemlerde daha fazla yerli oyuncularımız oynuyordu. Takımda kaliteli yabancılar olduğu zaman Türk oyuncular ortaya çıkıyor. Bunu yapmaya çalışıyorum. Çok fazla oyuncu yetiştirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim."

"Aytaç ve Yusuf A Milli Takım'ı hak ediyor"

Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın oyuncuları Aytaç Kara ile Yusuf Erdoğan'ın sergiledikleri performansla A Milli Takım'a çağrılmayı hak ettiğini belirtti.

Milli takımda iyi bir jenerasyon yakalandığını anlatan Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol Güneş, çok saygı duyduğum ve değerli bir teknik direktör. Çok sevdiğim bir abimdir. A Milli Takım, bir şeyler yapabilecek takımlardan biri. İyi bir jenerasyon var. Ancak daha fazla hak eden oyuncular var. Aytaç'ın performansı milli takımdaki çoğu oyuncudan daha iyi. Milli takım bekleme yeri değil. İyi performans sergileyen futbolcunun orada olması gerek. Şenol hocam muhakkak oyuncu seçerken bunları göz önünde bulunduruyor. Aytaç ve Yusuf'un performanslarıyla A Milli Takım'ı hak ettiklerini düşünüyorum. Bu süreçte Aytaç ve Yusuf kullanılabilirdi. Hak etmişlerdi. Ben bekliyordum. İnşallah bir dahaki dönemde milli takıma gideceklerine inanıyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Efecan'ın bulunduğu nokta tesadüf değil"

Mehmet Altıparmak, Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken milli futbolcu Efecan Karaca hakkında da görüşlerini paylaştı.

Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın ile 3-3 berabere kaldığı özel maçta bireysel çabasıyla attığı golle öne çıkan eski öğrencisi hakkında şunları kaydetti:

"Efecan ile yıllar önce Kartalspor'da çalıştım. Ben geldiğimde Efecan, oynatılmayan ve çok fazla kadroya giremeyen bir oyuncuydu. Onu 5-6 maçta oynattım. Müthiş yetenekli. Alanyaspor'a gidince Efecan'ı da zorla transfer ettirdim. Çok iyi işler yaptı. Bugünlere geldi. Gururla seyrediyorum. Buraları çok hak etti. Çok çalıştı. Bulunduğu nokta tesadüf değil. Bunu başarmak çok kolay değil. Hem karakteri hem oyunculuğuyla adam gibi adamdır. Yolu açık olsun. Gururla izliyorum. Hak ettiği yere çok geç geldi."