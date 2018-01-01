Mehmet Özdilek: Bu atmosferde geri dönmek galibiyet kadar değerli

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında geri dönmelerinin galibiyet kadar değerli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, zorlu mücadeleden sonra beIN Sports 'a açıklamalarda bulundu.

İlk devre bir varlık koyamadıklarının altını çizen Özdilek, "Düşündüğümüzü uygulama anlamında siyahla beyaz kadar fark vardı. Yeni hoca, taraftar... Onları engelleyebilmek önemliydi ama ilk devre hiçbir şey yapamadık." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında yaptıkları konuşmanın karşılığını aldıklarını sözlerine ekleyen genç teknik adam, "Devre arasına moral olarak dipte girdik. İkinci yarıda oyuncularla yaptığımız konuşma ve değişiklikler bizi oyuna dahil etti. İlk gol bizi oyun anlamında ileri taşıdı. İkinci yarıda karakterimizi ortaya koyduk." dedi.

Fenerbahçe gibi bir rakip karşısında geri dönmenin galibiyet kadar değerli olduğunu da söyleyen Özdilek, "Böyle bir ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven anlamında bizi ileri taşıdı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu atmosferde geri dönmek galibiyet kadar değerli. Ligde artık kolay maç yok." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.