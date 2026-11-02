Bundan 43 yıl önce, Barcelona taraftarlarının hafızasına kan, öfke ve kırmızı kartlarla kazınan bir gecede, Aston Villa Blaugrana karşısında tartışmalı bir fasıl yazdı.

Bugün ise tarih, iki devi Şampiyonlar Ligi'nde yeniden bir araya getiriyor; bu karşılaşma, tarihin en heyecanlı Süper Kupa maçlarından birini akıllara geri getiriyor.

Barcelona ile Aston Villa, ünlü "Villa Park Savaşı"ndan 46 yıl sonra yarın salı günü Camp Nou'da karşılaşacak; bu maç, yalnızca üç puanın ötesine geçen zengin bir tarihi miras taşıyor.

Birmingham'da kan gecesi

"Mundo Deportivo", 26 Ocak 1983'e dayanan hikâyeyi aktarıyor. O gün iki takım, o dönemde Avrupa Kupası şampiyonu ile Kupa Kazananlar Kupası şampiyonu arasında gidiş-dönüş usulüyle oynanan Avrupa Süper Kupası'nın rövanşında karşılaşmıştı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Barcelona, yeni yıldızı Diego Armando Maradona'nın hepatit nedeniyle yokluğuna rağmen, Camp Nou'daki ilk maçı Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. Ancak Villa Park'taki rövanş maçı gerçek bir savaşa dönüştü.

1982 yılında Rotterdam finalinde Peter Withe'ın golüyle Bayern Münih'i yenerek Avrupa şampiyonu olan Aston Villa, yetenekten çok fiziksel güç ve sertlikle öne çıkan bir takımdı ve o gece Barcelona bunun bedelini ağır ödedi.

Withe'ın, Barcelona'nın efsane savunmacısı Migueli'ye yönelik kasıtlı dirsek darbesini Belçikalı hakem Alexis Ponnet görmezden gelmesinin ardından, "Tarzan" kanlar içindeki formasıyla ve tıbbi dikiş gerektiren dudağındaki derin yarayla oynamaya devam etti; bu an, daha önce 1979 Basel finalini kırık köprücük kemiğiyle oynamış olmasının ardından sadakat efsanesini pekiştirdi.

Heyecan bununla da sınırlı kalmadı; 80. dakikada Gary Shaw beraberlik golünü kaydetti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar, hakem kaosunun zirvesine sahne oldu; 100. dakikada ev sahibi takım lehine son derece cömert olarak nitelendirilen bir penaltı verildi.

Barcelona, Julio Alberto'nun atılmasının ardından on kişiyle oynarken, Marcos Alonso da itiraz nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Kaosun ortasında Gordon Cowans (100) ve Ken McNaught (105) ikişer gol atarak Aston Villa'nın kupayı 3-0'lık skorla kapmasını sağladı.

Cruyff yolu açıyor

Bu karşılaşma iki takım arasındaki ilk mücadele değildi; 1977-1978 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde iki takım yeniden karşılaşmış, Johan Cruyff önderliğindeki Barcelona İngiltere'deki ilk maçta Cruyff ve Zuviría'nın golleriyle 2-2 berabere kalmış, ardından Camp Nou'daki rövanşta Migueli ve Asensi'nin golleriyle 2-1 kazanarak tur atlamıştı. Barcelona daha sonra kupayı kazanan PSV Eindhoven karşısında elenmişti.

Bugün ise Chelsea'nin, İngiliz şampiyonlar siciline Liverpool ve Manchester United'ın yanına eklenmesinin ardından, 1979 ile 1982 yılları arasında Brian Clough önderliğindeki efsanevi Nottingham Forest ile birlikte unutulan Avrupa şampiyonu Aston Villa, bu kez yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Barcelona'nın karşısına çıkıyor.