Megan Rapinoe: "Eşcinselliklerini ifade etmek isteyen erkek futbolcular için güvenli bir ortam yok"

OL Reign'in ünlü Amerikalı futbolcusu Megan Rapinoe'ye göre, erkeklerin profesyonel spor ortamı, LGBTQ+ topluluğundan insanların dahil edilmesi için elverişli değil.

Aktivist kimliğiyle de öne çıkan Megan Rapinoe, çok az sporcunun cinsel tercihlerini özgürce ifade edebildiği bir ortam bulduğunu ifade ediyor.

Aktivist kimliğiyle öne çıkıyor

Megan Rapinoe, feminist meseleler ve azınlık hakları konusundaki aktif aktivizmi kadar, iki Dünya Kupası ve bir Olimpiyat altın madalyasının da aralarında bulunduğu saha içi başarılarıyla da tanınıyor.

2016'da Rapinoe, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlara karşı polis vahşetini protesto etmek için Ulusal Marş sırasında diz çökerek oyun kurucu Colin Kaepernick'i destekleyen ilk sporculardan biriydi.

Şimdilerde cinsel tercihleri bir ortamda ifade etmenin ne kadar zor olduğunu da söyledi.

Ne söylendi?

Rapinoe, Sky Sports'un "The HangOUT" programında Chelsea oyuncuları Pernille Harder ve Magda Eriksson ile birlikte konuştu.

"Elit sporlarda neden erkek sporcular yok? Eh, bu güvenli değil. Kendilerini güvende hissetmiyorlar. Ya taraftarlardan tacize uğrayacaklarını düşünüyorlar ya da takımdan atıacaklarını. Takımlar, her ne olursa olsun, onlara hakaretler yağdırın diyor.

"Yani bu güvenli değil ve güvenli olana kadar erkek eşcinsel oyuncuları oyunda görmeyeceğiz. Bence bu durum kadınlar tarafında daha güvenli ve bence aramızda çok fazla dostluk var. Çok daha fazla eşcinsel insan aramızda ortaya çıkıyor. Herkesin işini kolaylaştırıyor ama bence sportif direktörlerden kulüp sahiplerine, taraftarlara, tüm oyunculara, bu sizin de sorumluluğunuz."

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