Bild'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, yaz transfer döneminin son günlerinde 24 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istedi ve bunun için yaklaşık 45 milyon euro ödemeye hazırdı.

Ancak Leverkusen cephesinde Tillman'ın sportif değeri, olası bonservis bedelinden daha yüksek görüldü ve bu doğrultuda hücum oyuncusunun son dakika transferine izin verilmedi. Leverkusen, bir hafta önce de İngiliz ekibinin benzer ancak biraz daha düşük tutardaki teklifini geri çevirmişti.

Tillman, 2025 yazında Hollanda devi PSV Eindhoven'dan Leverkusen'e transfer olmuş, B04 o dönemde yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

24 yaşındaki oyuncu, Werkself formasıyla geçirdiği ilk sezonda ise kendisinden beklenenleri ancak kısmen karşılayabildi. Eski teknik direktör Kasper Hjulmand döneminde sadece zaman zaman forma şansı buldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta yalnızca dokuz gole katkı yaptı (sekiz gol, bir asist).

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Bu nedenle Tillman bir ara yaz transferi için güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Ağustos ayında Sport Bild'e verdiği röportajda, "Şimdiye kadar gösterdiğim şey, yapabileceklerim değildi. Geçen sezon kariyerimde oynadığım en kötü sezondu" dedi. "Mesele teknik direktörün güveni ve kulübün desteğiydi. Bunlar benim eksikliğini hissettiğim şeylerdi."

Tillman'ın artık yeni teknik direktör Carles Martinez yönetiminde potansiyelini ortaya koyması bekleniyor. İspanyol çalıştırıcı onu hem oyun kurucu pozisyonunda hem de Aleix Garcia'nın yanında savunmacı orta sahada düşünüyor. Geçen hafta sonu oynanan Bundesliga açılış maçında Tillman ilk 11'de yer aldı. Ancak Leverkusen, ligin yeni ekibi SC Elversberg'e karşı oynadığı maçı 2-3 kaybetti.