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Siep Engelen

Çeviri:

Mees Hilgers, FC Twente’deki tuhaf soap opera’nın Eredivisie içindeki bir transferle sona erdiğini görüyor

Transfers
FC Twente
SC Heerenveen
M. Hilgers

Mees Hilgers, FC Twente’den ayrılmaya yakın. Savunma oyuncusu son dönemde kulübüyle sorun yaşadı ve bu nedenle transfer en iyi çözüm oldu. Çıkış yolunu SC Heerenveen sunuyor. 

De Telegraaf’ın haberine göre Endonezya Milli Takımı oyuncusunun transferi konusunda tüm taraflar anlaşmaya vardı. Hilgers, Heerenveen ile 2029 ortasına kadar sözleşme imzalayacak. 

Hilgers, sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamamasının ardından Twente’de kulüp yönetimiyle sorun yaşadı. Bunun üzerine uzun süre antrenman sahasından uzaklaştırıldı. 

Fransa’ya transferi daha sonra zaman yetersizliği nedeniyle suya düştü, ardından Hilgers bir de ağır sakatlık yaşadı. Geçen yaz savunmacı ilk etapta bonservissiz olduğunu düşünüyordu, ancak sona eren sözleşmesi idari bir mesele nedeniyle otomatik olarak bir yıl uzatıldı. 

Çapraz bağ sakatlığının ardından dönüş yolunda olan ve bu arada antrenmanlara yeniden başlayan Hilgers’in FC Twente’de artık bir geleceği kalmamıştı. Bu nedenle sc Heerenveen’e transferi tüm taraflar için iyi bir çıkış yolu anlamına geliyor.

Eredivisie
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SC Heerenveen
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Şu anda transferin önündeki tek engel sağlık kontrolü. Hilgers, Heerenveen için savunmaya düşünülen bir takviye.

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