Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü için Suudi Hilal'in kaptanı Salem El Dawsari ile Ehli'nin forveti Firas El Buraikan arasındaki rekabet kızıştı. Zira medya ve taraftar çevrelerindeki birçok görüşte terazi son dönemde El Buraikan'ın lehine ağırlık kazanmaya başladı. "X" platformunda yaşanan geniş tartışmalar yalnızca iki kulübün taraftarlarıyla sınırlı kalmadı; eski yıldızlar ve spor yazarları da kıta ödülü yarışında Ehli'nin forvetine desteklerini açıkladı.

El Dawsari, 2022 ve 2025 yıllarında ödülü iki kez kazanarak istisnai bir sicile sahip olmasına rağmen, El Buraikan'ın son dönemdeki başarıları onu unvan için güçlü bir rakip haline getirdi. Özellikle Ehli'nin üst üste ikinci kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkı sağlamasının ardından, Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla Arap Körfezi Kupası'nda sergilediği performans ve turnuvayı üç golle gol kralı olarak tamamlaması dikkat çekti.

Saud Kariri'nin tercihi El Buraikan: El Dawsari'nin ödül almasını dilemesine rağmen

Hilal'in eski yıldızı Saud Kariri, terazinin Ehli forvetinin lehine ağır bastığını belirten en önemli isimlerden biri oldu. Kariri, El Dawsari'nin ödülü kazanmasının kariyeri için ideal bir final olacağını vurgularken, değerlendirme kriterlerinin mevcut rekabette El Buraikan'a avantaj sağladığı görüşünde.

Kariri, "Thmanyah" kanalları ağındaki programda şunları söyledi: "Salem El Dawsari'nin ödülü kazanmasının kariyeri için en güzel final olacağını düşünüyorum. Ancak geçen sezon ve bu sezona ait rakamlar ve kriterlere dayanarak, Firas El Buraikan'ın ödülü hak ettiğini görüyorum."

Kariri'nin açıklamaları, Hilal ile ismi anılan bir futbolcudan gelmesi nedeniyle özel bir önem taşıyor. Kariri, El Dawsari'nin konumu ve geçmiş başarıları ile adayların rekabet dönemi boyunca ortaya koyduklarının değerlendirmesi arasında bir ayrım yaparak, kazananın kimliğini belirlemesi gerekenin rakamlar ve kriterler olduğunu düşünüyor.

Abdullah Felateh: Bu, Firas El Buraikan'ın zamanı

Öte yandan spor yazarı Abdullah Felateh, Ehli forvetine açık desteğini ilan etti. Oyunu El Buraikan'a vereceğini belirten Felateh, Asya ödülünü kazananlar listesine adını ekleyecek yeni bir Suudi futbolcu görmek istediğini ifade etti.

Felateh, "Thmanyah" kanalları ağında şöyle konuştu: "Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünde oyum Firas El Buraikan'a gidiyor ve bunun kendi sebepleri var. Hem bu ödülü kazanan Suudi futbolcu sayısı artsın diye, hem de Firas'ın bunu kazanmaya en layık olduğunu düşündüğüm için. Bu, Firas'ın zamanı."

Felateh'in açıklamaları rekabetin bir başka yönünü yansıtıyor. Zira El Buraikan'a verdiği destek yalnızca futbolcunun Ehli ve milli takımla ortaya koyduğu performansla ilgili değil; aynı zamanda El Dawsari'nin ödülü daha önce iki kez kazanmasının ardından, ödülü kazanan Suudi yıldızlar listesini genişletme isteğiyle de bağlantılı.

Sahlawi ve Şemrani de destekçiler listesine katıldı

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski forveti Mohammed El Sahlawi de "Nadina" programında El Buraikan'ın ödülü kazanmasını dilediğini dile getirdi. El Sahlawi, El Dawsari'nin ödülü daha önce kazandığını, bu nedenle fırsatın Ehli forvetine bu takdiri sunmak için uygun olabileceğini belirtti.

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El Sahlawi şöyle dedi: "Salem El Dawsari daha önce en iyi futbolcu ödülünü kazandı, bu kez Firas'ın kazanmasını diliyorum."

Suudi futbolunun eski yıldızı Nasser El Şemrani de "Dorina Gheir" programında ödülün El Buraikan'a gideceği yönündeki beklentisini paylaştı. Böylece El Şemrani, her iki futbolcunun ödülü hak edip etmediğine dair tartışmalar sürerken, yarışta terazinin Ehli forvetinin lehine ağır bastığını belirten isimler listesine katıldı.

Rakamlar, başarılar ve medya görüşleri arasında El Buraikan, Suudi spor camiasının önde gelen isimlerinden birçoğunun desteğini aldıktan sonra El Dawsari karşısında güçlü bir rakip haline geldi.





Kazananın açıklanma tarihi yaklaşırken, nihai karar ödülün kriterlerine ve adayların ilgili dönemdeki performans değerlendirmesine bağlı kalıyor. Üçüncü bir başarıyı hedefleyen Hilal kaptanı ile adını ilk kez kazananlar listesine yazdırmaya çalışan Ehli forveti arasındaki rekabet ise sürüyor.