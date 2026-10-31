Medvedev'in direnci kırıldı: Alcaraz tarihi bir zafere bir adım uzaklıkta

İspanyol Carlos Alcaraz, 500 puanlık turnuvalardan biri olan Viyana Tenis Turnuvası'nın finaline kariyerinde ilk kez adını yazdırdı. Rus Daniil Medvedev'i çetin geçen bir mücadelede mağlup eden Alcaraz, Avusturya'daki turnuvada ilk şampiyonluğuna bir adım kala kaldı.

Alcaraz, Rus rakibi karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi ve kritik anlardaki üstünlüğünden faydalanarak karşılaşmayı iki sette kazanmayı başardı. İspanyol, sezon içindeki maç sayısını artırmak amacıyla Viyana Turnuvası'nı katılım programına eklemeye karar vermişti.

İspanyol oyuncu, ilk setin başından itibaren güçlü servisinden ve vuruşlarındaki isabetinden yararlanarak oyunun temposunu belirledi; ardından Medvedev'in servisini kırmayı ve skorda öne geçmeyi başardı. Rus oyuncunun sete dönme çabaları ise yeterli olmadı.

Medvedev soğukkanlılığını korudu ve bazı oyunlarda Alcaraz üzerinde baskı kurmayı başardı, ancak İspanyol, onuncu oyunda yakaladığı kritik fırsatı değerlendirerek ilk seti kazandı ve maçta öne geçti.

İkinci set, iki oyuncunun oyunlardaki hâkimiyeti karşılıklı değiştirmesiyle daha başa baş geçti. Medvedev servis kırma fırsatı yakaladı, ancak Alcaraz bu durumu başarıyla atlattı ve ardından inisiyatifi yeniden eline alarak skorda öne geçti.

Rus oyuncu pes etmedi; rakibinin servisini kırarak skoru yeniden eşitlemeyi başardı. İki oyuncu skorda 5-5'te eşitlenince set tie-break'e gitti. İstatistiklerde de belirgin bir yakınlık vardı; her ikisi de ilk serviste yüzde 68'lik bir başarı oranı yakaladı, altışar as servis attı ve ikişer çift hata yaptı.

Tie-break oyununda Alcaraz, kritik anlardaki üstünlüğünü gösterdi; üst üste 5 sayı kaydederek ikinci seti kazandı ve finale yükselmeyi garantiledi. Böylece Viyana Turnuvası'nda ilk şampiyonluğuna doğru yolculuğunu sürdürdü.