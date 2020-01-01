Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de, yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Medipol Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza perşembe günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız Aytemiz maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" denildi.

Başakşehir, cumartesi günü saat 18.00'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.