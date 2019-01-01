Medipol Başakşehir, Skrtel ve Muriqi için harekete geçti

Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ve Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol , kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRT Spor'un haberine göre ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, turuncu-lacivertli ekipte forma giymeye sıcak bakıyor. Slovak oyuncu Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Medipol Başakşehir'in istediği bir başka isim ise hem 'ın hem de Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Çaykur Rizespor'un oyuncusu Vedat Muriqi.

İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi olan Kosovalı golcüyü yeni sezonda kadroda görmek istiyor.