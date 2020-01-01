Medipol Başakşehir - Kopenhag: Muhtemel 11'ler, sakat futbolcular, cezalılar
Yorum()
AA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.
|Maç
|Medipol Başakşehir - Kopenhag
|Tarih
|12 Mart Perşembe
|Saat
|20:55
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Başakşehir'de bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.
Kopenhag: Johsson, Varela, Nelsson, Sigurdsson, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Falk, Kaufmann, N’Doye.
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Danimarka takımıyla karşılaşıyor. Boz Baykuşlar, bir ülkenin temsilcisiyle ilk kez karşılaştığı daha önceki 12 maçın sadece birini kazanabildi (4B 7M).
- Bugüne kadar Avrupa kupalarında sadece bir Türk takımıyla eşleşen Kopenhag; 2013/14 Şampiyonlar Ligi sezonunda karşılaştığı Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilirken, evinde oynadığı maçı 1-0 kazandı.
- Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçın dördünü kazanan Başakşehir (2M), daha önceki 22 karşılaşmada sadece üç galibiyet alabilmişti.
- Deplasmanda oynadığı son iki Avrupa kupası maçını kazanan Kopenhag, aynı sayıda galibiyeti daha önceki dokuz dış saha karşılaşmasında alabilmişti (5B 2M).
- Avrupa kupalarında çıktığı son 29 maçın hiçbirinde iki gol yemeyen Kopenhag (toplam 19 gol), en son Şubat 2018'de Atletico Madrid'e 4-1 mağlup olmuştu.
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde duran top organizasyonundan en fazla gol atan üç takımdan biri Başakşehir (7; LASK Linz ve APOEL Nicosia ile birlikte). Kopenhag ise kaydettiği dokuz golü de akan oyunda attı.
- Başakşehir'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı 12 golün yarısında Edin Visca'nın doğrudan katkısı var (5 gol & 1 asist).
- Kopenhag'ın bir önceki turda Celtic'le oynadığı iki maçta birer gol atan Dame N'Doye, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı forma giydiği dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.