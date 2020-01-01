Medipol Başakşehir - Kopenhag: Muhtemel 11'ler, sakat futbolcular, cezalılar

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.

Maç Medipol Başakşehir - Kopenhag Tarih 12 Mart Perşembe Saat 20:55

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Muhtemel 11'ler

Başakşehir'de bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Kopenhag: Johsson, Varela, Nelsson, Sigurdsson, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Falk, Kaufmann, N’Doye.

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri