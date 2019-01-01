Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı satarsak tarih bizi affetmez

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz “Mert Hakan ve Emre Kılınç’ı devre arasında satarsak tarih bizi affetmez” dedi.

Süper Lig’in lideri Demir Grup ’da başkan Mecnun Otyakmaz, gazeteci Şansal Büyüka’ya açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuşan Otyakmaz, “Diyelim ki Mert Hakan ile Emre Kılınç’a devre arasında 5-6 milyon euroluk teklif geldi. ’de şu anda bu parayı verebilecek bir kulüp var mı? Teklif gelir de, para nerede? Bu iki oyuncu Sivasspor’u şampiyon yapsınlar, isterlerse sezon sonunda ellerini kollarını sallayarak gitsinler. Biz bir lira kazanmayalım. Helal hoş olsun. Kendilerini davul zurna ile uğurlarız. Ama oturup konuşuruz, kalırlarsa başımızın üstünde yerleri var. Bir Anadolu kulübü tarih yazmanın arefesinde. Biz böyle bir ortamda Emre Kılınç ile Mert Hakan’ı satarsak, tarih bizi affetmez” dedi.

Transferde sadece Fernando’ya kiralama bedeli ödediklerini, bu sezon diğer hiçbir futbolcu için kiralama ya da bonservis bedeli vermediklerini söyleyen Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay’a da övgü yağdırdı.

Otyakmaz, “Allah’ı var, Rıza Hoca ve ekibinin hakkını yiyemem. Hoca’nın bütün ekibi yazın sıcağında sabahın 09.00’undan gece yarılarına kadar çalıştı. Bize gerekli, takım oyununu tamamlayacak adayları buldular, 1 milyon euroluk bonservisleri bile pahalı buldukları için alternatif oyunculara yöneldiler. Sonuçta bu isimleri tespit ederler, Rıza Hoca karar verir, son noktada bu toplantılarına ben de katılırım ve kararımızı kesinleştiririz” ifadelerini kullandı.