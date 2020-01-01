Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesinde transfer haberlerinin çıkması doğru değil

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçı öncesinde Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösterdi.

Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce söz konusu oldu ve unutuldu. Transfer dönemi de bitti. Arkadaşlar bizimle devam ediyor. Bir maçı öncesinde bu tip şeylerin yayımlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki. Bundan kim ne fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini sizlere ve taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak, gündeme getirilecek zaman olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İdlib'de şehit düşen askerler nedeniyle üzgün olduğunu da belirten Otyakmaz, Galatasaray maçı hakkında ise ,"İnşallah ileride her şey daha iyi olur. Birlik beraberliğimiz göstermek adına iddialı rakibimiz Galatasaray ile çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Dostluk kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğümüz ve sonunda 'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile karşılaşmanın saatinin değişmesi yönünde de bir görüşme yaptıklarını açıklayarak, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir ricada bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" şeklinde konuştu.