Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş Emre Kılınç'ı istedi

Süper Lig'in lideri Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz yıldız oyuncusu Emre Kılınç'ı sezon başında Beşiktaş'ın istediğini itiraf etti.

Başkanı Mecnun Otyakmaz, milli yıldız Emre Kılınç'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bein Sports'a konuşan Otyakmaz, oyuncusunu isteyen kulüplerin ciddi bir teklif teklifi olursa düşünebileceklerini söyledi.

Süper Lig'de ilk 11 hafta sonrasında liderlik koltuğuna oturan kırmızı beyazlıların kadrosunun yeterli olduğunu belirten deneyimli başkan, Kupası'nda da iddialı olduklarını ve devre arasında birkaç takviye daha yapabileceklerini belirtti.

Haberin devamı aşağıda

Sezonun yükselen yıldızı Emre Kılınç'ın transferi hakkında konuşan Otyakmaz, sezon başında Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuyu istediğini belirtti:

"Sezon başında Beşiktaş Emre Kılınç'a talip olmuştu. Çok büyük bir para istemedik ama bizim istediğimiz rakamlara yaklaşmadığı için olmadı. İyiki olmamış."

Otyakmaz bazı kulüplerin oyuncularını ayartmaya çalıştıklarını da dile getirirken, "Maalesef bazı kulüpler etik anlayışının dışında, menajerler vasıtasıyla futbolcuları ayartmaya çalışıyor. Çok yakışıksız. Bunu kim yapıyor diye sorarsanız elimizde net bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz. Geçmişte de bu bizim kulübümüzün başına geldi. Futbolcuları ayartmak, onları maliyetsiz transfer etmeye çalışmak gayri ahlaki bir durum. Oyuncu transfer etmenin çok basit yöntemleri var. Önce oturursun kulüple konuşursun. Oyuncuyu ayartmaya çalışırsanız onun performansı düşer. Takımımıza böyle şeyler yapılmasa benim hiç transfer yapmama bile gerek yok" ifadelerini kullandı.