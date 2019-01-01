Mecnun Otyakmaz: Avrupa hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz devre arası yapacakları takviyelerle sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda ile yapacakları maçla ilgili, "Ligde maalesef bugüne kadar Galatasaray deplasmanından puan alamadık. İnşallah bu maçta şeytanın bacağını kıracağız ve o statta ilk puanımızla tanışırız." dedi.



Otyakmaz, gezi için gittikleri Gürün ilçesinde yaptığı açıklamada, ligde bu sezon her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Takımımızın performansı gayet iyi. Cuma günü de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağız. Ligde maalesef bugüne kadar Galatasaray deplasmanından puan alamadık. İnşallah bu maçta şeytanın bacağını kıracağız ve o statta ilk puanımızla tanışırız. Ligden önce transfer döneminde çok yoğun çalıştık. Şimdi her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız 1-2 takviye ile de daha da güçlü olup, Avrupa hedefimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz."

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sivasspor, topladığı 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ligdeki 8.maçında ise 18 Ekim Cuma günü Galatasaray'a konuk olacak.