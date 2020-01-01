MEB'den spor bilimleri öğrencilerine yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanı

YLSY kapsamında 750 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 750 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında eğitim görecek.

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında 750 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek. Başvurular 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, YLSY programı kapsamında nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Spor Bilimlerinin çeşitli alalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda zorunlu hizmet karşılığı 10 yüksek lisans ve doktora bursu verilecek.

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Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir. Adaylar başvurularını REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilir.