ME komutanı, isyan çıkaran Faslı taraftarlara yanıt verdi: "Eğer düzeni sağlamaya çalışırsanız, savaş çıkar"

Mobil Birim Genel Komutanı Sander van der Hulle, De Telegraaf gazetesine Kanada - Fas (0-3) maçının ardından çeşitli büyük şehirlerde yaşanan kargaşalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kutlama yapan büyük Faslı gruplar, aralarında dikkatsiz araç kullanımı, havai fişek atma ve polisi kışkırtma gibi eylemlerde bulundular.

Van der Hulle, havai fişeklerle ilgili uygunsuz davranışlar ve güvenli olmayan sürüş karşısında polisin neden sert bir şekilde müdahale etmediğini açıkladı. “Ne zaman müdahale edeceğimizi ve ne zaman etmeyeceğimizi dikkatle seçiyoruz. Sizin tarif ettiğiniz durumlar gibi nispeten küçük ihlallerde, durumun kontrolden çıkmasını önlemek için bazen müdahale etmemeye karar veriyoruz.”

“Amsterdam-West’te müdahale ettiğimiz anda, camların kırılması ve arabaların ateşe verilmesi gibi kargaşalarla bütün gece uğraşmak zorunda kalabileceğimizin farkındayız,” diye vurguluyor Mobil Birim Genel Komutanı.

Van der Hulle’ye, cumartesi günü bir polis memurunun sürekli yuhalandığı, bu sırada da fatbike’lar ve scooter’ların durmaksızın yanından geçip gittiği bildirildi. “Normal olmasa da ne yazık ki gerçek bu: kanunları uygulamaya kalkıştığınızda ortalık savaşa dönüyor. Bugün tanınabilir bir polis arabasıyla giderken, bisikletinde çocuk koltuğu olan bir adam aniden arabama tükürdü. Tabii ki onu durdurdum.”

Fas, Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Van der Hulle, büyük şehirlerde polisin nasıl hareket edeceğini açıklıyor. “Büyük ölçüde aynı olacak, ancak nihai karar üçlü koordineye kalmış.”

Özellikle Lahey’de cumartesi gecesi huzursuzluk yaşandı. Polis, çeşitli suçlardan toplam 29 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında hakaret, kargaşa çıkarma, emir veya talebe uymama suçlarından gözaltına alınanlar da bulunuyor.