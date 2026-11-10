Napoli orta saha oyuncusu Scott McTominay, geçtiğimiz haziran ayında ülkesi İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Haiti'ye karşı oynanan açılış maçından iki gün önce "kalbine bir şok" uygulanması gerektiğini açıkladı.

McTominay, geçtiğimiz eylül ayında Manchester'da kalbindeki hafif bir ritim bozukluğunu tedavi etmek için ameliyat oldu. Bu rahatsızlık ilk olarak İskoçyalı oyuncunun haziran başında Amerika Birleşik Devletleri'ne varmasının ardından ortaya çıkmış, ardından ağustosta kulübüyle oynamak için İtalya'ya döndüğünde onu etkilemeye devam etmişti.

O dönemde McTominay'in durumunu gizli tutma konusunda açıkça hassas davranan İskoçya kampı, 29 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası öncesindeki dönemde mide şikâyeti nedeniyle antrenmanlara katılmadığını söylemişti.

Ancak eski Manchester United oyuncusu, salı günü Hampden'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Haiti maçından iki gün önce kalbime şok almam gerekti."

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McTominay, İskoçya'nın Dünya Kupası'ndaki üç maçının tamamında forma giydi; ancak takımı grup aşamasından elenirken o da istenen seviyeye ulaşmakta zorlandı.

"Sky Sports" kanalının aktardığına göre şöyle ekledi: "Yüzde 100 formdaydım, ama belli ki Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan iki gün önce hastane yatağında oturuyorsanız ve birazdan anestezi uygulanacaksa, bu ideal bir durum değil, öyle değil mi?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi hazırlanmıştım, gayet iyi durumdaydım, sonra böyle bir şey oluyor ve kendi kendine 'Bu benim başıma nasıl geliyor?' diye soruyorsun."

Şöyle açıkladı: "Bu hiçbir şekilde bir bahane değil, ama buna bakıp 'Tamam, bu da sürecin bir parçası' demen gereken bir şey."

Devamında şunları söyledi: "Belli ki Dünya Kupası'nın gidişatıyla birlikte, en az iki ya da üç hafta orada oturup hayal kırıklığı yaşadım ve iyi bir ruh hâlinde değildim. Toparlanıp dinlenmek için zamana ihtiyacım vardı."

Şuna dikkat çekti: "Dünya Kupası'ndan sonra, belki de bu kariyerimde yaşadığım en büyük hayal kırıklığı anlarından biriydi."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ben her zaman olayların parlak tarafına bakarım, ama bu meseleyi atlatmam tam iki haftamı aldı."

McTominay bu sezonun başında Napoli ile yeniden sahalara döndü; ancak İtalya Ligi'ndeki ilk iki maçını oynadıktan sonra ameliyatın tek seçenek olduğuna karar verdi ve düzeltici bir operasyon geçirdikten sonra eylül ayının tamamını sahaların dışında geçirdi.