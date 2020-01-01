McTominay, 2025 yılına kadar Manchester United'da

İngiliz ekip, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

30 haftada topladığı 46 puanla İngiltere Premier Lig'de 5. sırada yer alan , İngiliz orta saha oyuncusu Scott McTominay'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada "Scott McTominay'in yeni sözleşmesine imza attığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2025 yılının Haziran ayına kadar bizimle birlikte olacak." ifadeleri yer aldı.

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Manchester United Akademisi'nde yetişen McTominay, 2012 yılından beri bünyesinde bulunduğu kulüpteki ilk resmi maçına 2017 yılında çıktı.

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23 yaşındaki oyuncu Manchester United formasıyla çıktığı 75 maçın 53'ünde ilk 11'de yer aldı ve 7 gol kaydetti.

Scott McTominay kulübün ve teknik direktörün kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür ederken; teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, McTominay'in sahip olduğu yeteneklerin gelecekte kulübe büyük katkı sağlayacağını söyledi.