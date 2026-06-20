İskoçya’nın orta saha oyuncusu John McGinn, Fas milli takımının ikinci yarıda kendisine karşı verilmeyen bir penaltıdan kurtulduğunu söyledi.

Atlas Kaplanları, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Cumartesi sabahı İskoçya'yı tek golle mağlup etmeyi başardı.

BBC'nin aktardığı açıklamalarda McGinn şunları söyledi: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz... Maçta daha fazlasını yapabileceğimizi ve yeteneklerimizi daha iyi sergileyebileceğimizi düşünüyoruz. Hakem, bazı durumlarda tartışmalı pozisyonlarda ve kararın verilip verilmemesi arasında ince bir çizgi olan durumlarda bize yardımcı olabilirdi. Oyunun devam etmesine izin vermekte bir sorun yok, ancak bu tutarlı olmalı ve her iki takım için de adil olmalı."

Ve ekledi: “Bazen işler lehinize gelişir. Eğer lehimize verilebilecek iki penaltı kararı alsaydık, video teknolojisinin devreye gireceğini sanmıyorum.”

Şöyle devam etti: “Gözümün ucuyla Faslı bir savunma oyuncusunun bana doğru koştuğunu gördüm. Önce topa dokundu, sonra beni devirdi. Bana göre bu bir penaltıydı. Bazen lehine verilir, bazen verilmez. Eğer sahada penaltı olarak değerlendirilseydi, iptal edilmesi için hiçbir şans olmazdı.”

Son olarak şunları söyledi: “Fas o pozisyondan paçayı kurtardı. Ancak biz daha iyi olmalıyız, açık oyundan fırsatlar yaratmalıyız ve hakem kararlarına güvenmemeliyiz.”