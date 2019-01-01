Mbemba'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 11 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği iddia edilen Porto'nun Kongolu stoperi Chancel Mbemba için oyuncunun menajerinden cevap geldi.

Fanatik 'in haberine göre; oyuncunun menajeri Fabio Baglio, "Mbemba, Porto'da mutlu kalmak istiyor ve kalacak. Beşiktaş'tan bu konu hakkında ne Porto'ya ne de bize gelen bir teklif yok. Hiçbir iletişimimiz olmadı" dedi.

Sezon başında 4.5 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Porto'ya transfer olan Mbemba, bu sezon 5 maçta forma giydi.

Vagner Love'ın menajerinden Beşiktaş'a uyarı

Beşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Vagner Love ile ilgili oyuncunun avukatından açıklama geldi.

Brezilya basınına konuşan Diego Souza, Beşiktaş'ın Vagner Love'a 5 aydır ödeme yapmadığının altını çizdi ve "Beşiktaş ile iyi ilişkilerimiz var ama bu durum sürerse sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuracağız. Bu sefer Türkler sadece Love'ın geçmişteki parasını değil, 18 ay kalan sözleşmesinden hak edişini de ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

Al Ljajic'i, ver Smic'i

Türkiye Gazetesi 'nin haberine göre; 1 maç daha oynaması halinde Adem Ljajic'in bonservisini almak zorunda kalacak olan Beşiktaş, yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

İtalyan devi Milan’ın, Boşnak asıllı yıldıza talip olmasını değerlendirmek isteyen Başkan Orman, bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Amaç Ljajic’i gönderip Milan’dan Stefan Simic’i siyah-beyazlı renklere bağlamak.

Şu anda Beşiktaş, Milan ve Ljajic’in bonservisine sahip olan Torino pazarlık masasında ve görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Erce yarışı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler için Beşiktaş ve Trabzonspor devreye girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın Tolga Zengin'le, Trabzonspor'un ise Onur Kıvrak'la yollarını ayırmasından sonra kaleci arayışına geçen iki kulüp Altınordulu Erce için harekete geçti.

Altınordu yönetimi 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Erce'nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.