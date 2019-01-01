Mbaye Diagne'nin yıllık ücreti ne kadar? Galatasaray ne kadar bonservis bedeli ödeyecek?

Süper Lig'de ilk yarının gol kralı olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray , Senegalli futbolcu Mbaye Diagne 'nin transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 27 yaşındaki golcü oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray, bu transfer için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro ödeyecek.

Diagne ise bu sezonun yarısı için 1 milyon 150 bin euro sabit ücret kazanacak.

Oyuncu, 2019-20 ve 2020-21 sezonları için 2 milyon 350 bin euro, 2021-22 ve 2022-23 sezonları için ise 2 milyon 400 bin euro sabit ücret kazanacak.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maça çıktı 20 gol attı.