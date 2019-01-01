Mbaye Diagne'den dikkat çeken açıklama: Çok eşli bir insanım

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda şampiyonluk yaşayan ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne bu kez özel hayatıyla ilgili konuştu.

'da yayım yapan L'Observateur dergisine konuşan Senegalli golcü evliliğiyle ilgili şaşırtan yorumlarda bulundu.

İtalyan aktris Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki santrfor, evlilik sürecini anlattı:

"Onunla Çin'de oynarken evlendim. 'e döndüğümüzde bunu kutlayacağımızın sözünü verdim. Soumboulou İtalyan ve bunu hak ediyordu. aşlangıçta aile üyeleri arasında sade bir tören yapmayı planlıyorduk ama daha sonrasında kız kardeşlerimin devreye girmesiyle işi büyüdü."

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Eski eşinin aldattığı iddialarını reddeden Senegalli golcü, çok eşli bir insan olduğunu belirtti:

"Onu aldatmadım. Soumboulou ve ben tam olarak ne olduğunu biliyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce de tanıyordum. Dolayısıyla o, kendisini neyin beklediğini biliyordu. Burada konuşamayacağım bazı meseleler var. Soumboulou, çok güzel bir insan ve harika bir kadın. Ama ben şu anda da ikinci bir kişiyle evlenme ihtimalimi dışlamıyorum. Ben çok eşliyim ve karım bunu biliyor. Düğünümüz İslami geleneklere göre gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Diğer yandan eski eşimden ya da başkasından beni beklemesini istemedim. Beni kısıtlamalarını istemiyorum."