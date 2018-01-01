Mbaye Diagne, son 10 sezonun en golcüsü oldu

Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mbaye Diagne, attığı gollerle iz bırakmaya devam ediyor.

Kasımpaşa'ya geçtiğimiz ocak ayında transfer edilen ve geldiği günden beri attığı gollerle büyük sükse yapan Mbaye Diagne, önemli bir başarıya daha imza attı.

Senegalli golcü, Süper Lig'de 2007-08 sezonu başından bu yana, bir sezonda ligin ilk devresinde en fazla gol atan isim oldu (20 gol).

17 maçta 20 gol atan Diagne'yi ise 2011-12 sezonunda 14 maçta 16 gol atan Burak Yılmaz ve 2008-09 sezonunda 14 maçta 14 gol atan Milan Baros takip ediyor.