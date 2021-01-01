Mbaye Diagne, Premier Lig'de pozisyona giriyor ama atamıyor

West Bromwich Albion gol problemini Mbaye Diagne hamlesiyle çözmeye çalıştı ancak Senagalli oyuncu İngiliz ekibini sonuca götüremiyor.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich ara transfer döneminde Mbaye Diagne hamlesiyle gol sorununu çözmeyi hedefledi.

Ancak Ocak transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne de İngiliz ekibinin sorunlarına çözüm olmadı.

Senagalli oyuncu, West Bromwich formasıyla 8 maça çıktı. Diagne, Premier Lig'e geldiğinden beri ligdeki en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu ancak buna rağmen yalnızca 1 gol atabildi.

Premier Lig'de 14 Şubat'ta karşılaştıkları Manchester United maçının 2. dakikasında golünü kaydeden Mbaye Diagne, Burnley, Brighton, Everton ve Newcastle United karşılaşmalarında şans bulamadı.

Oyuncu Maç Gol Beklentisi Gol Sayısı Mbaye Diagne 8 4.63 1 Gabriel Jesus 8 4.23 4 Mohamed Salah 8 4.2 4 Raheem Sterling 6 3.6 3 Michail Antonio 5 3.59 2 Ilkay Gündoğan 7 3.42 4 Josh Maja 7 3.33 2 Richarlison 8 3.08 4 Pierre-Emerick Aubameyang 6 2.98 4 Bertrand Traore 8 2.88 1

*OPTA verileriyle 7 Mart 2021 tarihinde hazırlanmıştır.

Mbaye Diagne'nin Galatasaray performansı

Mbaye Diagne, 2019'un Ocak ayında 13 milyon euro bonservisle Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. O yıl sarı-kırmızılı formayla ligde 12 maçta 10 gol atan Senegalli futbolcu takımıyla şampiyonluk yaşadı. Diagne geçen sezonu ise kiralık olarak Club Brugge'da geçirmiş fakat Belçika ekibinde yeterince şans bulamamıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligin ilk yarısında toplamda 19 maça çıkan Diagne bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Mbaye Diagne ne dedi?

Mbaye Diagne kulübün internet sitesine yaptığı açıklamalarda Premier Lig'e adapte olduğunu ancak Süper Lig'i daha yakından tanıdığını söyledi.

"Kendimi artık Premier Lig'e tamamen adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Ben galip gelmek ve gol atmak için savaşmayı seviyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi herkese göstermek istiyorum"

"Galatasaray'da oynarken daha fazla gol atıyordum. Bunun nedeni ise Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha iyi biliyor olmam. Takımdaki arkadaşlarımı daha yeni yeni tanıyorum ve hala en iyi seviyede değiliz. Daha fazla skora katkı yapmak için çok çaba sarfediyorum"

Sam Allardyce ne dedi?

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce ise Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne hamlelerinden memnuniyetini dile getirmişti.

"Onlar Premier Lig'de oynamak istiyorlar. Eğer Premier Lig'den düşersek gitmek isteyebilirler. Onlara, ligde kendilerini gösterebilmeleri için şans vermeli ve oynatmalıyım"

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