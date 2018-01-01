Mbaye Diagne kimdir, Mbaye Diagne bu sezon kaç gol attı?

Kasımpaşa'nın etkili golcüsü Mbaye Diagne'yi yakından tanıyoruz. Mbaye Diagne kimdir, Diagne bu sezon kaç gol attı?

Geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne'yi yakından tanıyalım...

Mbaye Diagne kimdir?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

Mbaye Diagne Süper Lig'de kaç gol attı?

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti.

Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.