Mbaye Diagne ile Martin Linnes, BB Erzurumspor maçının kafilesinde yer aldı

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Mbaye Diagne ile Martin Linnes kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan haberde, bir süredir sakat olan Mbaye Diagne ile Martin Linnes'in Erzurum kafilesinde yer aldığı belirtildi. Fatih Terim'in görev vermesi halinde iki oyuncu da Erzurumspor'a karşı forma giyebilecek.

Öte yandan cezası nedeniyle Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek olan Mariano'nun yanı sıra arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo kamp kadrosunda yer almıyor. Japon oyuncunun yerinde, son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Emre Taşdemir'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.