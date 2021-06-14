İngiltere’nin efsanevi golcüsü Lineker, PSG’li yıldızın mevcut durumunu ve potansiyelini değerlendirdi.

Gary Lineker, Mbappe’nin Cristiano Ronaldo seviyesinde bir futbolcu olabileceğine inanıyor. Fakat eski İngiliz golcü, Messi’nin bambaşka bir yetenek olduğunu ve diğer oyuncuların yalnızca onun gibi olmayı istemekle yetinebileceklerini belirtti.

Ligue 1’de art arda üçüncü kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Mbappe, kuşkusuz Euro 2020’nin de en önemli golcüleri arasında yer alıyor.

Lineker de Real Madrid ile adı anılan Mbappe’nin halihazırda olağanüstü bir oyuncu olduğuna inanıyor ve Real Madrid’e gitmesinin kariyeri açısından doğru olduğunu düşünüyor.

Neler söylendi?

Goal’e konuşan Lineker: “Mbappe zaten şu anda da bir süperstar, Ronaldo’nun seviyesini çıkabilir ama Messi, diğer oyuncaların yapamadıklarını yapabilen bir oyuncu, o farklı bir seviyede.”

“Yetenek olarak Mbappe’den kimsenin şüphesi yok. Ronaldo ve Messi gibi 18-19 sene boyunca istikrarlı performans gösterebilecek mi göreceğiz. Bu, özel oyuncuların başarabileceği bir şey.”

“Söylentilerden yola çıkarak, Real Madrid’e giderse bunları başarabileceğine inanıyorum. Hayallerine ulaşmak için PSG’den ayrılmasına gerek var mı, bilemiyorum. Ama bu söylentilerin onun Euro 2020’deki performansını etkilemeyeceğini düşünüyorum.”

“Messi, bu takvim yılında gol ve asist toplamı olarak zirvede yer alıyor. Ronaldo da aynı şekilde gollerine devam ediyor. Onlar olağanüstü oyuncular.”

“Şampiyonlar Ligi’nde Erling Haaland ve Mbappe gibi isimlerin parladıklarını gördük, Mbappe Euro 2020’de de bunu devam ettirecek. Umarım Phil Foden, Mason Mount ve Jadon Sancho gibi İngiliz oyuncular da turnuvada isimlerinden söz ettirirler.”

“Sancho’yu çok beğeniyorum ve Bundesliga’yı takip etmeyen futbolseverler, muhtemelen onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşıracaklar. Jude Bellingham ve Nicolo Barella gibi isimler için heyecanlıyım. Fransa kadrosunda da çok yetenekli oyuncular var.”

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