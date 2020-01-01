Mbappe'den transfer yanıtı: "Doğru zaman değil"

Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde St. Etienne'i 6-1 yenen PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, maçın ardından geleceği hakkında konuştu.

, Lig Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı St. Etienne'i 6-1 mağlup etti.

Yazın 'e gideceği gündeme gelen PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından transfer sorularını yanıtladı. Paris ekibi ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 21 yaşındaki futbolcu, sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönünde sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Önceliğim futbol oynamak çünkü ocak ayındayız. Kupa mücadelesi vereceğimiz son düzlüğe giriyoruz. Şu sıra sorun çıkarmanın zamanı değil. Kulüpteki herkes sakin ve huzurlu. Hepimiz aynı hedefe yürüyoruz. Bu yüzden saha dışı meseleleri konuşmak gerçekçi veya iyi bir şey olmaz."

St. Etienne karşısında ilk 11'de başlayan Mbappe, 67. dakikada takımı adına son golü kaydetti.