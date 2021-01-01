Mbappe'den Jordi Alba'ya: Sokakta görsem seni öldürürdüm!

Barcelona deplasmanında attığı üç golle maça damgasını vuran Kylian Mbappe'nin Jordi Alba ile diyaloğu karşılaşmanın ardından büyük ses getirdi.

PSG'nin Barcelona'yı 4-1'lik skorla geçtiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına attığı üç golle damga vuran Kylian Mbappe futbol kamuoyunun gündemine otururken, Fransız yıldızın Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Jordi Alba ile yaşadığı diyalog büyük ses getirdi.

İspanyol basınından Cuatro'da yer alan haberde Mbappe, Jordi Alba ve Pique arasındaki diyaloğa yer verilirken Mbappe'nin Alba ile yaşadığı gergin anlar sırasında İspanyolca olarak kullandığı, "Sokakta görsem seni öldürürdüm" ifadesi dikkat çekti.

Üçlü diyalog

İkili arasında çok konuşulan diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Jordi Alba'dan Mbappe'ye: O özür dilemişti, sen kibirli birisin.

Mbappe'den Alba'ya (İspanyolca): Sokakta görsem seni öldürürdüm!

Pique'den Mbappe'ye: Kimi öldürürdün?

Jordi Alba (Mbappe için): Bu adam öğreniyor...