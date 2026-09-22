Kylian Mbappe, bu yaz Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olarak tarihe geçmesinin ardından farklı bir yüzle Fransa Milli Takımı'nın atmosferine döndü ve kendisini, Didier Deschamps'ın yerine görevi devralan Zinedine Zidane yönetiminde Fransa ile yeni bir başlangıcın eşiğinde buldu.

Real Madrid'in forveti, Pazartesi günü Fransa Milli Takımı'nın diğer oyuncularıyla birlikte Clairefontaine sahasına ulaştı ve böylece herkesin büyük bir heyecanla beklediği yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti.

Radio France Internationale (RFI) ile yapılan ve Salı sabahı yayımlanan, Fransız Foot Mercatogazetesinin aktardığı röportajda Mbappe, Deschamps'a bir teşekkür mesajı iletmeye özen gösterdi ve eski teknik direktörün milli takımda büyük bir miras bıraktığını vurguladı.

Mbappe şöyle konuştu: "Her şeyden önce, Didier Deschamps'ın Fransa Milli Takımı'yla ortaya koyduğu şeyi takdir etmek gerekiyor; bu büyük bir başarı. Tarih yazdı ve Fransa Milli Takımı'nı ait olduğu yere geri getirdi, ona her zaman minnettar kalacağız."

Şunları ekledi: "Şimdi yeni bir teknik direktörle yeni bir bölüm başlıyor ve işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Yeni başlangıçlar her zaman farklıdır, uyum sağlamamız ve dengemizi yeniden bulmamız gerekiyor. Rekabete güçlü bir şekilde gireceğiz ve yeniden galibiyetler almaya başlayacağız, çünkü insanların bizden beklediği bu."

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Mbappe ve Zidane, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşamalarına ve geçtiğimiz dönemde birden fazla kez karşılaşmalarına rağmen, Real Madrid'in yıldızı Fransa Milli Takımı'yla ilgili yeni teknik direktörüyle henüz ciddi bir görüşme yapmadığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Zidane atandığından beri onunla konuştum mu? Hayır, onu Clairefontaine'de görene kadar bekleyeceğim. Sanırım onu antrenman sahasında görmekten daha iyi bir yer yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Aynı şehirdeyiz, birkaç kez karşılaştık ve zaten birbirimizi tanıyorduk, ama bir takım olarak bizden ne beklediğini ve bir oyuncu olarak benden ne beklediğini anlamak için Clairefontaine'e ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz."

Böylece Fransa Milli Takımı için, Mbappe'nin Zidane projesinin en öne çıkan yüzlerinden biri olacağı yeni bir dönem başlıyor. Bu iş birliğinin Fransa içinde roller, fikirler ve çalışma yöntemi düzeyinde ne gibi değişiklikler getireceği büyük bir merakla bekleniyor.

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