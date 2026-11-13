İtalya karşısında alınan mağlubiyet, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla yolculuğunun başında geçici bir tökezlemeden ibaret değildi; yeni teknik direktörü, pek fazla hatalı hesaba tahammülü olmayan erken bir sınavla karşı karşıya bıraktı. San Siro'da 3-1 kaybettikten sonra Fransa, UEFA Uluslar Ligi'ndeki durumunu kurtarmak için Türkiye'yi yenmek zorunda kaldı. Bu durum, fiziksel durumuna dair kuşkulara rağmen Kylian Mbappé'nin adını yeniden sahnenin ön planına taşıdı. Milli takımın kaptanına duyduğu ihtiyaç ile sakatlığının tekrarlamasına ilişkin endişeler arasında Zidane, son derece hassas bir kararla baş başa: Bir numaralı yıldızını riske mi atsın, yoksa erken bir felaketten kaçınmak için başka bir yol mu arasın?

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Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçtiğinden bu yana ilk gerçek darbesini aldı; İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu ve bu sonuç, Marsilya doğumlu teknik direktörün yeni yolculuğunun başlangıcı için öngördüğü senaryolar arasında yer almıyordu. Michael Olise'nin ilk yarıda kaydettiği harika gole rağmen Fransa, Mbappe'nin hücum hattındaki yokluğunun bıraktığı etkinin boyutunu açıkça ortaya koyan bir maçta düşüşten kaçamadı.

Pazar günü oynanacak Türkiye maçı, Zidane ve öğrencileri için kaderi belirleyecek bir sınav haline geldi; zira Fransa Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için galibiyet alması ve üç puanı toplaması gerekiyor. Yeni teknik direktörün artık deneme yapacak fazla alanı kalmadı; özellikle de olası bir ek aksaklığın, beklenen başlangıcını erken bir krize dönüştürebileceği düşünülürse.

Mbappe'nin İtalya maçındaki yokluğu, Fransız basınını en çok meşgul eden konulardan biriydi; özellikle de oyuncunun diz arka adalelerinde hafif bir sakatlık yaşaması ve Fransa Futbol Federasyonu'nun durumuyla ilgili net ayrıntılar açıklamaması nedeniyle. Bu bilgiler İspanyol "AS" gazetesine dayanıyor.

Belirsizlik, kamp başından itibaren durumu sardı; zira federasyon sakatlığın türünü veya ciddiyetini belirleyen bir sağlık raporu yayımlamadı, Real Madrid yıldızının sahalara ne zaman döneceğine dair de açıklama yapmadı. Mbappe takım arkadaşlarıyla birlikte İtalya'ya gitmiş olmasına rağmen, Zidane maç öncesinde onun forma giymeye hazır olmayacağını, ek ayrıntılara girmeden teyit etti.

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Zidane, kaptanın dönüşüne kapı aralıyor

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İtalya karşısındaki mağlubiyetin ardından Zidane, Türkiye maçında Fransa Milli Takımı kaptanının hizmetlerine yeniden kavuşma olasılığı konusunda iyimser göründü ve oyuncunun kampta kalmasının, teknik ekibin sakatlığın ciddi olmadığına dair inancını yansıttığını vurguladı. Fransız teknik direktör şunları söyledi: "Umarım. Bu yüzden takımla kaldı. Sakatlığının ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yarın Bordeaux'ya gittiğimizde onu göreceğiz, hedef oynamasıdır."

Zidane'ın açıklamaları, Mbappe'yi gelecek maça hazırlama konusundaki net bir isteği yansıtıyor; özellikle de milli takımın Türkiye engelini aşmak için tüm hücum silahlarına ihtiyaç duyması nedeniyle. Ancak oyuncunun dönüşüne dair iyimserlik, fiziksel durumunun ona tam bir maç oynama imkânı tanıdığı anlamına gelmiyor; bu da nihai kararı sağlık ekibinin değerlendirmesine bağlı kılıyor.

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İtalya maçı, Mbappe'nin fiziksel sorunları nedeniyle kaçırdığı ilk maç değildi; aksine, son dönemde onu takip eden bir dizi yokluğun devamı niteliğindeydi. Zidane yönetimindeki ilk milli ara döneminde, Türkiye karşısında açılış golünü kaydederken fiziksel bir sorun yaşaması üzerine milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldıktan sonra, sakatlık nedeniyle üst üste dört maçı kaçırmıştı.

Ayrıca çarşamba günü Clairefontaine merkezinde takım arkadaşlarıyla birlikte toplu antrenmanlara katılmadı; ardından Fransa Federasyonu onun İtalya maçına hazır olmadığını açıkladı. Bu sorunun tekrarlanması, oyuncunun tam formunu geri kazanma kabiliyetine dair endişeleri artırdı; özellikle de dönüşünde herhangi bir acelecilik onu yeni bir sakatlığa maruz bırakabilir.

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Hesaplı bir risk mi, yoksa gereksiz bir kumar mı?

İtalya maçı, Fransa'nın Dünya Kupası elemelerindeki yolculuğu için belirleyici olsaydı Zidane'ın hesapları farklı olabilirdi; ancak teknik direktör Mbappe ile risk almamayı tercih etti ve durumunun düzelmesini bekleyerek onu maçtan uzak tuttu.

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Birinci yıldızıyla risk almayacağını vurgulamasına rağmen, oyuncunun Real Madrid'e dönmemesi ve milli takım kampında kalmaya devam etmesi, teknik ve sağlık ekibinin onu pazar günkü maçtan önce hazır hale getirebileceğine olan güvenini yansıtıyor. İşte burada denklem karmaşık görünüyor; Fransa, Mbappe'ye en iyi haliyle ihtiyaç duyuyor, ancak iyileşmesi tamamlanmadan onu oynatmaya bağlı fiziksel riskleri de görmezden gelemiyor.

Türkiye maçının önemi yalnızca Zidane için belirleyici bir sınav olmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kaderiyle de bağlantılı. Belçika'nın İtalya'yı yenmesiyle eş zamanlı olarak üç puanı toplamakta başarısız olmak, Fransa'nın çeyrek finale yükselme yarışından elenmesi anlamına gelecek.

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Bu senaryo, deneyiminden, liderlik kişiliğinden ve Fransız futboluyla olan istisnai geçmişinden faydalanarak milli takımı doğru yola geri döndürmeye dair büyük beklentilerle görevi devralan Zidane'ın başlangıcı için güçlü bir darbe olacaktır. Bu nedenle, pazar günkü maç puan toplamaktan ibaret bir karşılaşmadan daha fazlası gibi görünüyor; onun krizlerle ve baskılarla başa çıkma kabiliyetine dair erken bir sınav.

Zidane ile Mbappe'nin ilişkisi mercek altında

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Teknik ve fiziksel hesaplamaların yanı sıra, Zidane ile Mbappe arasındaki ilişki de sahneye kendini dayatıyor; zira son dönemde iki tarafın tam bir uzlaşıya varamadığına dair tahminler arttı. Fransız basını, teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki ilişkinin doğasını yakından takip ediyor; özellikle de oyuncunun saha içinde üstlendiği rolle ilgili bazı görüş ayrılıklarının bulunduğu konuşulurken.

Mbappe'nin mevkisi, tartışma yaratan en öne çıkan konulardan biriydi; zira Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçında ona sol kanatta görev vermişti. Teknik direktör, bu mevkinin yıldızının kabiliyetlerine en uygun pozisyon olduğunu düşündü, ancak bu tercih, kaleye daha yakın bir hücum mevkisinde hareket etmeyi tercih eden oyuncu tarafından tam olarak kabul görmedi.

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Zidane geçen hafta milli takım kadrosunu açıkladığında, Mbappe'nin tercih ettiği mevkiye döneceğine dair bir imada bulundu ve böylece hücumdaki rolüyle ilgili soru işaretlerini gidermeye çalıştı. İyileşmesi halinde, Fransa'nın kaptanının Türkiye maçına ilk 11'de başlaması ve yeniden sol kanada koyulmak yerine hücum hattında ona güvenilmesi bekleniyor.

Ayrıca medyaya açık antrenmanlarda teknik direktör ile oyuncu arasında belirgin bir iş birliği görüntüsünün olmaması da daha fazla soru işareti yarattı; her ne kadar bu tek başına aralarındaki ilişkinin doğası hakkında hüküm vermeye yetmese de. Ancak kesin olan şu ki, iki tarafın hızlı bir uzlaşıya varması gerekiyor; özellikle de Zidane'ın projesinin başarısı, büyük ölçüde onun en öne çıkan yıldızlarını değerlendirebilme kabiliyetine bağlı olduğundan.

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Zidane, en üst seviyelerde oyuncu ve teknik direktör olarak edindiği uzun deneyimden faydalanarak, baskılara boyun eğen veya dış gürültünün kararlarını etkilemesine izin veren teknik direktörlerden biri gibi görünmüyor. Ancak Türkiye maçının, karmaşık hesaplamalara veya fırsatları heba etmeye yer vermeyen bir karşılaşmada onun için ilk gerçek sınav olacağının farkında.

Mbappe'nin en iyi haliyle sahada olması, Fransa'nın hedefleri açısından belirleyici bir etken olacak; ancak iyileşmesi tamamlanmadan onu oynatmak, beklenen çözümü daha büyük bir soruna dönüştürebilir. Kazanma zorunluluğu ile sakatlığın yenilenmesi korkusu arasında Zidane, en öne çıkan başlığı şu olan zorlu bir denklemle karşı karşıya: Birinci yıldızını feda etmeden Fransa'yı kurtarmak.