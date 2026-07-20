Mbappé yine tartışmaların odağında… Silinen bir fotoğraf, spekülasyonlara yol açıyor

Kylian Mbappé yeniden gündeme oturdu, ancak bu kez futbol sahasından uzakta; resmi Instagram hesabında paylaştığı gizemli bir gönderi, geniş çapta spekülasyonlara yol açtı.

Gönderi, silinmeden önce sadece birkaç saniye kalmasına rağmen, bu süre ekran görüntülerinin geniş çapta yayılması için yeterli oldu ve kişisel hayatıyla ilgili yeni söylentilerin önünü açtı.

Real Madrid'in forveti, Instagram hesabındaki "Hikayeler" özelliği üzerinden kısa bir video paylaştı. Videoda İspanyol aktris Esther Expósito, Mbappé'nin milli takımda giydiği 10 numaralı forma ve kaptanlık pazubandını takmış olarak görünüyordu.

Gönderi kısa sürede kaldırıldı, ancak İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, bazı kullanıcılar silinmeden önce ekran görüntüsü alarak bunu belgelemeyi başardı.

İspanyol içerik üreticisi Javi Hoyos, olayın ayrıntılarını ortaya koyarak, paylaşımın Fransa milli takımının İngiltere'ye yenilmesinden kısa bir süre sonra, sabah saat 05.30 civarında yayınlandığını doğruladı. Hoyos, birçok takipçisinin paylaşımın yayınlanmasından sadece birkaç saniye sonra onu belgeleyen ekran görüntülerini kendisine gönderdiğini açıkladı.

Hoyos, kendi platformlarında paylaştığı bir videoda, “Gönderi sadece birkaç saniye yayında kaldı” dedi ve hikayenin yayınlanmasından 9, 23 ve 57 saniye sonra çekildiğini söylediği birkaç ekran görüntüsünü gösterdi. Daha sonra hikayeye erişmeye çalışan herkesin, hikayenin artık mevcut olmadığına dair bir mesajla karşılaştığını da ekledi.

Fotoğrafta, 10 numaralı forma ve kaptanlık pazubandını takan Ester Exposito görünüyordu. Bu durum, sosyal medyada büyük bir spekülasyon dalgasına yol açtı; özellikle de bu detaylar, bazılarının fotoğrafı Mbappé’nin özel hayatıyla ilişkilendirmesine neden oldu.

Hoyos, Mbappé’nin fotoğrafı sadece “yakın arkadaşlar” listesiyle paylaşmayı planladığını, ancak yanlışlıkla tüm takipçilerine yayınlandığını ve bunu fark eder etmez hemen silmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Olayın geniş çapta yayılmasına rağmen, Kylian Mbappé veya Esther Expósito'dan dolaşan fotoğrafla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi; ikisi de aralarında romantik bir ilişki olduğunu doğrulamadı.

Bununla birlikte, bu kısa paylaşım sosyal medyayı adeta ateşe verdi ve Fransız yıldız ile İspanyol aktris arasındaki ilişkinin niteliği hakkında bir yorum ve spekülasyon seli yarattı.