Mbappe'yi örnek gösterdi: Regragui, İbrahim Diaz'ın Senegal karşısında kaçırdığı penaltıyı savundu

Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, Fas ile Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinin son dakikalarında Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı hakkındaki görüşünü açıkladı.

Walid Regragui, 2025 Afrika Uluslar Kupası turnuvasının ardından Fas Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden istifa etmişti.

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Walid, "Athir" üzerinden yayınlanan "El-Mağrib" podcast'ine konuk olduğu sırada şunları söyledi: "Diaz'ın penaltısıyla ilgili kafamda bir soru var: Penaltı o an atılsaydı mı, yoksa verildiği andan 15 dakika sonra atılsaydı mı aynı şekilde vururdu?"

Maç o sırada, Senegal oyuncularının itiraz edip sahadan çekilmesi, soyunma odalarına girmesi ve ardından tekrar sahaya dönmesi nedeniyle yaklaşık çeyrek saat durmuştu.

Fas'ın eski teknik direktörü, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasında oynanan maçta Kylian Mbappe'nin Fas karşısında kaçırdığı penaltıyı örnek gösterdi.

Walid şöyle konuştu: "Mbappe, Bono'ya penaltı attığı ve kaçırdığı anda yakınmış ve hakeme iki dakikalık aranın düşüncesini etkilediğini söylemişti. Peki maç 15 dakika durunca Diaz'ın düşüncesi ne olacaktı?"

Diaz'a penaltıyı kaçırdıktan sonra söylediği sözlere gelince, Regragui oyuncuyu azarlamadığını vurguladı.

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Ona hiçbir şey söylemedim. Sadece şunu söyledim: Evladım, olan biten sana çok şey öğretecek ve seni daha güçlü bir oyuncu yapacak. Her tecrübeden ders çıkarmalısın."